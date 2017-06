Kesäinen iltasoitto Miehikkälän kirkossa

Miehikkälän kirkossa kuullaan maanantaina 19. kesäkuuta kello 19 kanttori Niina Kotron perhetrioa. Kesäisen iltasoiton ohjelmassa kuullaan rakastetuimpia pikkukappaleita Myrskyluodon Maijasta Akseliin ja Elinaan. Klassisemman ohjelmiston puolelta luvassa on muun muassa Sibeliuksen, Elgarin ja Saint-Säensin musiikkia.

Selloa triossa soittaa 14-vuotias Maria Morfin Venäläinen, Kotkan seudun musiikkiopiston kasvatti, joka on juuri päättänyt ensimmäisen opiskeluvuotensa Sibelius-Akatemian nuoriso-osastolla lehtori Hannu Kiiskin johdolla.

Miehikkälän iltasoitto asettuu Marian kesän ohjelmassa Naantalin musiikkijuhlien musiikkileirin ja Etelä-Tanskassa pidettävän mestarikurssin väliin.

Trion huilistina on puolestaan 16-vuotias Emilia Morfin Venäläinen. Hän suoritti keväällä 2016 Kotkan seudun musiikkiopistossa huilunsoiton D-tutkinnon. Tämän kevätlukukauden hän on opiskellut huilunsoittoa Itä-Helsingin musiikkiopistossa. Emilia jatkaa syksyllä lukio-opintojaan Sibelius-lukiossa, Helsingissä.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Vapaaehtoisella ohjelmamaksulla voi halutessaan tukea nuoria soittajia.