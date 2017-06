Kesän kulttuuritapahtumissa mukana monia uutuuksia

VIROLAHTI-VIIKON aikana heinäkuussa ohjelmaan on sisällytetty monia uusia ja kiehtovia tapahtumia. Suomi 100 -teema on vahvasti esillä tapahtumissa ja myös Suomen luonto on huomioitu tapahtumien suunnittelussa.

Aloituspäivän iltana 1. heinäjuuta järjestetään Virojoen ala-asteen salissa nuorille suunnattu VirojokiTube -tapahtuma.

Tilaisuudessa pääsee tutustumaan some-maailmasta tuttuihin henkilöihin ja diskoilemaan.

Yksi Virolahti-viikon merkittävimmistä tapahtumista on Virojoen VPK:n 120-vuotisjuhla. Pitkää taivalta juhlistetaan paraatin merkeissä ja Hapanvellimarkkinoiden yhteydessä on esillä kalustonäyttely.

Viikolla pääsee myös tutustumaan luontoon Ilkka Hanskin luontoverkon luennon muodossa.

Tilaisuudessa järjestäjä esittelee toimintaansa ja siellä keskustellaan yhdessä muun muassa Virolahden luontoon ja kulttuuriin liittyvistä seikoista.

Pieniä muutoksiakin tapahtumien järjestelyihin on tehty. Esimerkiksi perinteinen hapanvelliravintola on tänä kesänä sijoitettu Rajasaliin ja Salpavaelluksen päätösjuhlaa vietetään poikkeuksellisesti Harjun Oppimiskeskuksessa.

Vapaa-aikapalvelupäällikkö Sari Rasin mukaan ohjelmiston suunnittelussa on pyritty huomioimaan ensisijaisesti joustavuus.

– Ohjelmaa, tapahtumia ja paikkoja on paljon, joten aikataulujen ja sijaintien suhteen on suunnittelussa oltava tarkkana, Rasi sanoo.

– Tavoitteena on, että jokainen pääsee osallistumaan haluamaansa tapahtumaan.

Perinteisesti viikon ohjelmistoon sisältyy myös Kaakon Kamarimusiikin tapahtumat konsertteineen ja kursseineen.

Konserteista huokuu kansainvälinen henki ja koko festivaalissa ylitetään sekä maantieteellisiä että musiikillisia rajoja.

Mestarikurssin suosio on kasvussa, eikä vähiten Harjun miljöön vuoksi.

Tänä vuonna uusiksi konserttipaikoiksi ovat valikoituneet Virolahden kotiseutumuseo ja Miehikkälän kirkko.

– Suuremmat konserttisalit korvaavat upeat rakennukset ja miljööt tuovat ilahduttavaa vaihtelua konsertteihin, taiteellinen johtaja Jukka Merjanen iloitsee.

Jaana Hallikainen