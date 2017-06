Juhlavuoden näyttelyt avataan

MIEHIKKÄLÄN 130-vuotisjuhlatapahtumat jatkuvat kesän näyttelyiden merkeissä.

Koulukeskuksessa avataan huomenna torstaina Kaakon Taideyhdistyksen ja Miehikkälän Käsityöläisten kokoama näyttely, joka on nähtävillä aina 30. heinäkuuta saakka. Näyttely on osa Myö yhessä – Miehikkälä 130 vuotta Leader -hanketta.

Näyttelyssä kunnioitetaan paikallisia kädentaitoperinteitä, luontoa ja historiaa sekä arvostetaan kierrätysmateriaalien käyttöä.

Taidetta on kerätty pääasiassa paikallisilta taiteilijoilta, vaikka mukaan mahtuu jokunen ulkopaikkakuntalaisenkin teos. Kaikkien töiden punaisena lankana on niissä näkyvät Miehikkäläläiset maisemat ja teemat.

Paikallisia kädentaitojen erityispiirteitä edustavat Sylvi Hauhian patsaat, joita hän on jo vuosikymmenien ajan valmistanut Hauhiankosken savesta.

Tähän päivään saakka säilyneistä, näyttelyssä esillä olevista käsitöistä vanhimmat ovat 1930-luvun tienoilta. Uudempia käsitöitä edustavat muun muassa Haminan kansalaisopiston tilkkupiirissä valmistetut työt.

Käsityöpuistossa kukkivat pitsikukat ja -puut. Puiston itseoikeutetussa pääosassa on jatulintarha, jossa yhdistyvät suurenmoisesti teeman aiheet ja seudun poikkeuksellisuus. Suomesta löydetyistä 20 jatulintarhasta kuusi sijaitsee Miehikkälässä ja yksi kuntarajan läheisyydessä Luumäellä.

Idean jatulintarhasta sai Arto Lavento katsellessaan Vaula Kenraalin pitsiliinalla päällystettyä kiveä. Ja juhlavuoden kunniaksi tarha rakennettin tietenkin 130 kivestä.

Missään muualla ei pääse kokemaan näin poikkeuksellista taidetta.