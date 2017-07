Virojoen Rinki-ekopistettä käytetään kaatopaikkana

VIROJOEN Rinki-ekopisteen väärinkäyttö on kevään ja kesän aikana kasvanut siihen mittaan, että ekopisteen omistava Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy on jo uhkaillut koko paikan sulkemisella.

– Valitettavasti ekopistettä on käytetty kaatopaikkana. Sinne on jätetty muun muassa huonekaluja, patjoja, kodinkoneita ja polkupyöriä, jopa saunan kiukaita, Tiia Talvitie Rinki Oy:stä kertoo.

Talvitie muistuttaa, että asiattomien sotkujen siivoaminen on Ringille kallista, ja pahimmassa tapauksessa ekopiste joudutaan lakkauttamaan kokonaan.

Rinki ostaa ekopisteiden hoidon Kymenlaakson Jäte Oy:ltä, joka on joutunut laskuttamaan Ringiltä Virojoen ekopisteen ylimääräisiä siivouskuluja jatkuvasti.

Kymenlaakson Jätteen kenttäpäällikkö Janne Karhu arvelee, että osasyy ekopisteen lisääntyneeseen väärinkäyttöön on se, että Oravakorven pienjäteasema suljettiin vuodenvaihteessa.

– Kun asema onkin suljettu, jätetään jätteet ekopisteeseen ja ajatellaan, että kyllä ne siitä eteenpäin huolehditaan.

Samalla Karhu kuitenkin toteaa, että joinakin viikkoina Virojoen ekopiste on ollut niin törkeässä kunnossa, ettei voi kuin ihmetellä mitä ihmiset oikein ovat ajatelleet.

Kymenlaakson Jäte kiertää siivoamassa Ringin ekopisteet kerran viikossa ja siivottomuudesta kuultuaan useamminkin. Juhannuksen jälkeisellä viikolla törkyä oli niin paljon, että sen poiskuljetuksesta kertyi monta kuormaa.

Myös Miehikkälän keskustassa Lunninkuopan ekopisteessä on ollut jatkuvaa siivottomuutta, mutta siellä ongelmat ovat liittyneet enimmäkseen keräysastioiden täyttymiseen.

Keräysastioiden tyhjennys ei kuulu Kymenlaakson Jätteen tehtäviin, sillä Rinki ostaa tyhjennyksen suoraan alan yrityksiltä. Janne Karhun havaintojen mukaan astioiden tyhjennys on takkuillut kesällä muissakin mökkikunnissa kuin Miehikkälässä ja Virolahdella.

– Rinki ei ole osannut varautua siihen, että astiat täyttyvät huomattavasti nopeammin kun kesäasukkaat saapuvat paikkakunnalle.

Virolahden kunnallistekniikan päällikkö Jukka Salmi puolestaan sanoo, että Ringin ekopisteiden hoidosta on täytynyt huomautella säännöllisesti.

– Astioiden tyhjennysongelma on ollut pitkäaikaista ja jatkuvaa. Viimeksi toissa viikolla jouduimme huomauttamaan molemmista paikoista, sekä Virojoen pisteestä että Miehikkälän pisteestä, jossa oli mahdottomat määrät pahvia maassa.

Oravakorven pienjäteaseman sulkeminen on Salmen mukaan lisännyt huomattavasti Miehikkälän pienjäteasemalle toimitettavan jätteen määrää.

– Tarkkoja määriä ei ole laskettu, mutta liikenne siellä on lisääntynyt selvästi.

Salmi kiittääkin, että suurin osa kaakonkulmalaisista toimii asiallisesti ja vie jätteensä sinne minne pitääkin.

Sami on myös iloisesti yllättynyt siitä, ettei Oravakorven pienjäteaseman suljetun puomin eteen ole kertynyt jätekasoja.

– Kertaakaan ei ole tarvinnut käydä siellä siivoamassa. Sen suhteen kansalaiset ovat toimineet oikein hyvin.

Miehikkälän ja Virolahden yhteinen pienjäteasema

Teknisen toimen varikko, Muurikkalantie 12, 49700 Miehikkälä

Avoinna kesäaikana 1.4.–31.10. perjantaisin klo 9–17 ja lauantaisin klo 9–13, talviaikana 1.11.–31.3. lauantaisin klo 9–13.

Rinki-ekopisteet

Virojoki, Itätie 2: Kartonkipakkaukset, lasipakkaukset, pienmetalli, muovipakkaukset, paperi

Miehikkälä, Lunninkuoppa: Kartonkipakkaukset, lasipakkaukset, pienmetalli.

Suur-Miehikkälä, kyläkauppa: Kartonkipakkaukset, lasipakkaukset, pienmetalli.

Klamila, Sale: Kartonkipakkaukset, lasipakkaukset, pienmetalli.

Ravijoki, Museotie 1336: Kartonkipakkaukset, lasipakkaukset, pienmetalli, paperi.

Lisäksi Salo-Miehikkälässä, Muurolassa ja Muurikkalassa on kunnan ylläpitämät hyötyjätepisteet.

Marju Perilä