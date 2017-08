Koululaiset taas liikkeellä

Koululaiset aloittivat taipaleensa tänään aamulla ja se tietää huomattavaa lisäystä erityisesti kevyen liikenteen määrään. Kun siinä joukossa on vielä melkoisen paljon sellaisia liikkujia, jotka ovat nyt kenties ensimmäistä kertaa yksin liikkeellä jalan tai polkupyörällä muun liikenteen seassa, erityisesti autoilijoiden on syytä olla tarkkana.

Haminalainen poliisi Jarkko Lappeteläinen sanoo toisaalla tässä lehdessä, että turvallisinta olisi, jos vasta 4.-luokkalaiset olisivat matkassa polkupyörien kanssa ja sitä nuoremmat kulkisivat koulumatkansa jalkaisin. Lappeteläisen toivomus on järkevä, joskaan ei varmasti ihan sellaisenaan toteudu, sillä nelosluokkalaisia nuorempiakin näkee kyllä pyörineen liikkeellä. Vanhemmat voivat pohtia tätä ikäkysymystä vaikkapa yhdessä koulujen kanssa, jos epävarmuutta asian suhteen on.

Kaakonkulmalla onni on se, että taajamat ovat vähäväkisiä. Siksi liikennemäärätkin jäävät suhteellisen pieniksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö ikäviä onnettomuuksia voisi sattua meilläkin.

Yksi parhaista ”henkivakuutuksista” niin pienemmille kuin suuremmillekin jalankulkijoille ja pyöräilijöille on heijastin. Nyt kun aamut ja illat hiljalleen pimenevät, asia tulee entistäkin ajankohtaisemmaksi.

Ehkä moni ei myöskään muista sitä, että tieliikennelain mukaan jalankulkijan tulee käyttää asianmukaista heijastinta pimeän aikana tiellä liikkuessaan, vaikka katu olisikin valaistu. Heijastin on erityisen tärkeä suojavaruste lapsille, joiden näkökenttä on kapeampi kuin aikuisella ja jotka eivät pysty arvioimaan etäisyyksiä ja auton vauhtia yhtä hyvin kuin aikuinen.