Maasotakoulu marssi valalle Virojoella

SOTILAALLISET käskyt kajahtelivat viime torstaina Virojoen koulun kentällä ja sen ympäristössä, kun Maasotakoulu toi heinäkuussa palvelukseen astuneet alokkaansa vannomaan sotilasvalan Virolahdelle. Mukana oli 228 alokasta, joista 225 vannoi valan ja kolme antoi juhlallisen vakuutuksen.

Paraatinäytösten ohella Maasotakoulun johtaja, eversti Asko Muhonen muistutti siitä, että puolustusvoimissa on oltava hereillä kiristyneen kansainvälisen tilanteen takia.

– Arkipäivässä hommat hoidetaan hyvin. Sellaista toimintaa teemme, että valmiuksia kehitetään koko ajan. Hereillä ollaan, Muhonen muistutti.

Puheessaan uusille jääkäreille ja heidän läheisilleen Muhonen toi esille maanpuolustustahdon merkityksen.

– Meitä seurataan mielenkiinnolla myös rajojemme ulkopuolelta. Suomalaisten hyvää asennetta varusmiespalvelusta kohtaan ja vahvaa maanpuolustusmyönteisyyttä kunnioitetaan.

Samalla Muhonen kertoi, että viime vuosina toteutetut uudistuksen näkyvät myös varusmiespalveluksessa.

– Suomalainen asevelvollisuus on päivitetty vastaamaan nykyaikaa. Koulutusmenetelmät, koulutuskalusto, kuten myös varusmiesten henkilökohtainen varustus ja palveluolosuhteet ovat parantuneet merkittävästi viime vuosina. Lupaan, että me Maasotakoulussa pidämme näistä nuorista hyvää huolta.

Läheisten huolta Muhonen halusi lieventää muistuttamalla, että varusmieskoulutuksessa ne ensimmäiset palvelusviikot ovat useimmiten myös ne raskaimmat. Ne alkavat nyt olla takanapäin.

– Varusmiespalvelus puolustusvoimissa ei ole helppoa. Päinvastoin, se on usein kiireistä, raskasta ja jopa uuvuttavaa. Mutta samalla reilua ja rehtiä. Yhteinen tavoitteemme on, että jokainen teistä nuorista sotilaista suorittaa palveluksensa kunnialla loppuun saakka.

Haminan Reserviupseerikoulun johtaja, eversti Jouko Rauhala totesi puolestaan, että heinäkuun saapumiserä on osoittautunut kaikin puolin hyväksi.

– Minä olen iloinen ja pikkuisen ylpeäkin siitä, että tällä joukolla menee hyvin. He omaavat nyt sotilaan perustaidot ja heillä on tähän palvelukseen hyvä asenne, Rauhala sanoi.

Valahartauden pitänyt sotilaspastori Risto Kaakinen puhui puolestaan ylpeydestä, jota pojat ja tyttäret tuntevat vanhempiaan kohtaan, mutta joskus tilanne on myös toisinpäin.

– Tämä päivä on sellainen, jolloin monet vanhemmat ovat ylpeitä teistä.

Ylpeä saattoi olla myös valansa vannonut virolahtelainen alokas Kalle Takala, joka kävi jo aamutuimaan laskemassa seppeleen kotikuntansa sankarihaudalle yhdessä Asko Muhosen ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Sisko Ukkola-Parosen kanssa.

Valatilaisuuden esilukijana toimi Virolahden kunnanjohtaja Osmo Havuaho.

Valan ja ohimarssin jälkeen yleisöllä oli mahdollisuus tutustua paikalle tuotuun puolustusvoimien kalustoon ja seurata jääkärikomppanian toimintanäytöstä. Tilaisuuden musiikista vastasi Rakuunasoittokunta.

Maasotakoulu kierrättää kesän valatilaisuuksiaan eri puolilla toimialuettaan. Virolahdella koulu oli nyt kolmatta kertaa.

Maasotakoulu muodostettiin puolustushallinnon organisaatiouudistuksen yhteydessä nykyiseen muotoonsa niin, että sillä on toimintaa viidellä eri paikkakunnalla: Lappeenrannassa, Haminassa, Hattulassa, Kankaanpäässä ja Riihimäellä.