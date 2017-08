Kiessejä ja keppihevosia ilmaistapahtumassa

Kesälauantai 19. elokuuta kutsuu kaikkia halukkaita mukaan ilmaiselle, yleisölle avoimelle, opastetulle kierrokselle hevosajoneuvomuseo Kiessiin Harjun Oppimiskeskuksessa Ravijoella kello 12-13.30. Uuidstunut museo esittelee kokoelmaa, joka käsittää yli 80 hevosajoneuvoa, kertoo hevosen roolista maa- ja metsätöissä sekä valottaa suomalaisen raviurheilun, Harjun seudun ja Kuninkaantien historiaa. Oppaana toimii kokoelman kerännyt kotiseutuneuvos Risto Rahkonen.

Lisäksi avoinna on keppihevostyöpaja, jossa on mahdollisuus valmistaa oma ratsu ja kajauttaa sen jälkeen keppihevosesteradalle. Materiaaleja on varattu reilun 80 minikepparin valmistukseen. Paja toimii kello 12-15 ja ohjaajina toimivat artesaaniohjaajat Arja Nyström ja Paula Eskola. Alle kouluikäiset lapset voivat osallistua oman aikuisen kanssa.

Muutoin näyttelyyn voi tutustua omatoimisesti päivittäin kesäkahvila Kiessin aukioloaikoina, elo-syyskuussa perjantaista sunnuntaihin kello 12-18 ja sen jälkeen tilauksesta.

Tapahtumaa ja uudistushanketta on tukenut Leader Sepra ry. Lisäksi on tehty talkootyötä.