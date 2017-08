Virolahden Sotaveteraanit lakkauttamassa yhdistystään

Virolahden Sotaveteraanit otti ensimmäisen etapin yhdistyksensä lakkauttamisessa viime keskiviikkona. Koolle kutsuttu kokous päätti yksimielisesti, että yhdistys lakkautetaan ja sen toimintaa jatkaa kerho, joka liittyy Haminan-Vehkalahden Sotaveteraaneihin.

Lopullisesti paikallisyhdistyksen lakkauttaminen saa sinetin 4. lokakuuta, jolloin yhdistys kokoontuu toiseen purkamiskokoukseen.

Virolahden Sotaveteraanit ry:n toiminnassa on mukana vielä yli sata jäsentä, mutta tunnuksen omaavia veteraaneja on enää 38.

– Poistuma on suurta, tänäkin vuonna keskuudestamme on lähtenyt jo kuusi tunnuksen omaavaa veteraania, yhdistyksen sihteeri Hannu Koski kertoo.

Kosken mukaan Haminan-Vehkalahden yhdistykseen liittyminen on tärkeätä siinä mielessä, että silloin kaikki jäsenet ovat edelleen Suomen Sotaveteraaniliiton jäseniä.