Salpapolkujuoksu jatkaa uusien tapahtumien sarjaa

KUNTOILUTAPAHTUMA Salpapolkujuoksu järjestetään sunnuntaina 3. syyskuuta. Kaakon kaksikon liikuntatoimen, Virolahden Sammon, Miehikkälän Vilkkaan ja Virolahden reserviläisyhdistysten yhteistyönä toteutettava tapahtuma on ensimmäinen laatuaan, ja järjestäjät toivovat sen herättävän kiinnostusta niin, että sille saataisi myös jatkoa.

Juoksutapahtuman reitti kulkee Salpapolkua pitkin, joka on Salpalinjaa myötäilevä, metsäpolkuja ja hiekkateitä sisältävä retkeilyreitti.

Reitillä on myös muutama lyhyt päällystetyn tien pätkä, eli varsinaisesta polkujuoksusta ei pelkästään ole kyse.

Salpapolun reitti on merkitty maastoon siitä ilmoittavin opastein, mutta juoksureitin varrella on merkintöjä lisätty oikealla kulkusuunnalla pysymisen varmistamiseksi.

Juoksutapahtuman lähtö tapahtuu Virolahden Bunkkerimuseolta, päättyen Miehikkälän Salpalinjamuseolle. Näin juostavaa matkaa kertyy noin 20 kilometriä.

Tapahtumassa juostaan naisten ja miesten kilpasarjoissa sekä kuntosarjassa. Näissä sarjoissa on ajanotto, mutta reitin saa halutessaan myös kävellä.

Lapsille on järjestetty oma polkujuoksureitti Salpalinjamuseolle, jonka voi juosta itsenäisesti tai halutessaan sen voi retkeillä läpi koko perheen voimin.

Juoksutapahtuman lähtöpaikalle on järjestetty linja-autokuljetus siten, että kokoontuminen tapahtuu Salpalinjamuseolla Miehikkälässä, josta linja-auto kuljettaa osallistujat lähtöpaikalle Virolahden Bunkkerimuseolle.

Kuntosarjalaisten kokoontuminen tapahtuu kello 10 ja kilpasarjalaisten kello 11.

Tapahtumaan ilmoittaudutaan etukäteen, jotta järjestäjät pystyvät arvioimaan tosiasiallisen kuljetustarpeen.

Nyt järjestettävästä juoksutapahtumasta päätettiin jo viime vuodenvaihteen jälkeen, ja suunnittelu alkoi. Idean isänä oli Virolahden Sammon puheenjohtaja Harri Tolsa.

Vaikka suunnitteluprosessi aloitettiin aikaisin, tapahtuman ajankohta haluttiin kuitenkin syksyyn.

– Kesän aikana tapahtumia on niin paljon, ja vielä nyt syksylläkin on monia, kuten Pertunmarkkinat ja Kaakkoisralli. Onneksi kuitenkin löytyi sopiva päivä tähän väliin, Kaakon kaksikon liikunnanohjaaja Mia Saarilaakso sanoo.

Miehikkälän Vilkkaan puheenjohtaja Vesa Tylli toteaa, että järjestäjien tavoitteena on houkutella Salpapolulle juoksijoita myös muualta, paikallisten lisäksi. He haluaisivat saada ihmiset vielä enemmän kiinnostumaan Salpalinjasta ja sen historiallisesta ympäristöstä.

– Nyt testataan miten tämä lähtee liikenteeseen, ja sen mukaan katsotaan jatkosuunnitelmia. Toivotaan, että ensi vuonnakin voimme vastaavan tapahtuman järjestää, ja miksei useamminkin, Tolsa sanoo.

– Tämä on jotenkin huolettomampi järjestääkin, kuin esimerkiksi hiihtotapahtumat, joissa sääolosuhteet vaikuttavat suuresti onnistumiseen, Saarilaakso jatkaa.

– Tässä myös toteutuu oivallisesti sekä Suomi 100 että liikkumisen unelmavuoden teemat.

Saarilaakso kiittelee vielä molempia museoita siitä, että heidän palvelunsa ovat osallistujien käytössä. Hän arvostaa myös yhteistyötä kuntien, seurojen ja yhdistysten välillä, jota tarvitaan etenkin tällaisilla pienillä paikkakunnilla.

Jaana Hallikainen