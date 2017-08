Pertunmarkkinoilla mennään vuoteen 1957

Virolahden vapaaehtoinen palokunta järjestää taas perinteiset vanhan ajan käsityömarkkinat Virolahden kirkonmäellä lauantaina 26. elokuuta kello 10- 14. Pertunmarkkinoita on järjestetty Virolahden kirkonkylällä 2000-luvun alusta lähtien ja nämä ovat jo 18. markkinat ja nykyiselle markkinavoudille seitsemännet.

Alkujaan tapahtuma oli perjantai-iltana ja vuonna 2012 se siirrettiin lauantaihin. Yleisöä tapahtumaan on tullut parhaimmillaan parisen tuhatta.

Pertunmarkkinoiden yksi vetonaula on ollut viime vuosina yllätysohjelma. Sellainen on luvassa myös tällä kerralla. Ohjelma alkaa noin kello 10.15 ja päättyy noin kello 11. Se millaisesta ohjelmasta on kyse, pidetään salassa esittämiseen asti. Vanhoja ohjelmia löytää YouTubesta hakusanalla ”Pertunmarkkinat.”

Tämän vuoden Pertunmarkkinoiden teema liittyy vuoteen 1957 ja sen aikaiseen maatalouteen.

Pertunmarkkinoiden pääjärjestäjä on Virolahden VPK ja tapahtuma tehdään yhteistyössä Virolahden kunnan ja Virolahden kappeliseurakunnan kanssa. Markkinoille on vapaa pääsy sekä ilmainen pysäköinti.

Toivomme, että ihmiset toisivat mukaan iloisen 1950-luvun tunnelman. Sellaisen saa helposti vaikka pukeutumalla tuon aikakauden mukaisesti.

Pertunmarkkinat 2017 on virallinen Suomi Finland 100 -tapahtuma.