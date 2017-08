Järki mukana jahtikauteen

Valtaosa metsästysseuroista on jo kesäkokouksensa pitänyt ja kokousten päätöksillä valmistaudutaan alkavaan metsästyskauteen. Kausihan alkoi viime torstaina kyyhkyjahdin merkeissä, mutta suurin metsämiesten ja -naisten joukko lähtee kuitenkin liikkeelle vasta vesilinnustuskauden ja karhujahdin alkaessa tulevana sunnuntaina.

Jahtikauteen lähdettäessä metsästyslakiin on tullut joitakin muutoksia. Niistä näkyvimpinä ehkä se, että jousimetsästyksen mahdollisuudet laajenevat nyt pieniin hirvieläimiin ja villisikaan. Jousimetsästäjiltä vaaditaan kuitenkin myös ampumakoe. Jahtiin ei siis lähdetä tuosta vaan.

Vielä suurempaa metsästäjäjoukkoa koskettaa hirvenmetsästykseen liittyvä muutos koskien aloituspäivää, joka on nyt lokakuun toinen lauantai. Muutoksesta päätettiin jo vuosi sitten, mutta laki tulee voimaan tästä syksystä alkaen. Pelloilta hirviä saa pyytää kuitenkin syyskuun alusta lähtien ja tätä mahdollisuutta muutamat Kaakonkulman metsästysseuratkin aikovat käyttää.

Hirvijahdin aloituksen myöhentäminen saattaa vaikuttaa jossain määrin rannikkoalueen metsästykseen, sillä kun hirviä ryhdytään ajelemaan lokakuun puolivälissä, ne saattavat samantien siirtyä talvilaidunalueilleen pohjoisemmaksi.

Lähdetäänpä metsälle sitten mikä ase tai saalislaji mielessä, yhdestä asiasta on syytä pitää kiinni: nimittäin turvallisuudesta.

Vanha viisaus tietää muistuttaa, että ”kaikki vahingot metsällä sattuvat aina tyhjällä aseella.” Tämä tarkoittaa sitä, että aseiden kanssa on aina syytä olla erityisen tarkkana. Koskaan ei pidä luulla, että panospesä tai lipas ovat tyhjiä. Siitä pitää varmistua!