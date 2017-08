Vuoden kesävirolahtelainen on ylpeä kotipitäjästään

VUODEN kesävirolahtelaiseksi valitun emeritusprofessori Erkki Tompon lapsuuskodissa Kattilaisilla soi klassinen musiikki. Tomppo on lapsesta saakka ollut kiinnostunut musiikista, sen kuuntelemisesta ja soittamisesta. Lapsuudenkodissa kuunneltiin paljon radiota, jonka klassista tarjontaa hän tänäkin päivänä kuuntelee jatkuvasti.

Tompon isän sukujuuret ovat Ala-Urpalassa, äidin Turun seudulla. Jatkosodan jälkeisen asuttamisen yhteydessä hänen vanhemmilleen osoitettiin rakennettava maa-alue alunperin muualta, mutta he halusivat asettua Virolahdelle.

He ostivat maata Kattilaisilta, ja rakensivat ja raivasivat kaiken alusta alkaen itse. Hirsirunkoinen rintamamiestalo valmistui Tompon syntymävuonna 1947.

Elämä pienellä tilalla oli työntäyteistä. Myös lapset osallistuivat töihin kykyjensä ja ikänsä mukaisesti.

– Minulle oli kunnia-asia ja näytön paikka pärjätä isän ja runsaan viisi vuotta vanhemman veljen kanssa metsätöissä, rahdin ajossa ja hakkuissa vieraissakin metsissä. Muistan, kun paikallinen metsätyönjohtaja kiusoitteli meitä poikia kyselemällä aiommeko ruveta akan ottoon, kun on noin kiire tienaamaan. Olin tuolloin kansakoulussa, Tomppo muistelee.

Häppilässä kuusivuotiaana koulunsa aloittanut Tomppo lähti kymmenvuotiaana Haminan yhteislyseoon, ja myös asui kaupungissa lukukaudet silloisen pitkän välimatkan vuoksi.

– Isoäiti, mammukka, lähti vahtimaan ja asui siellä meidän sisarusten kanssa.

Oppikoulun jälkeen hän jatkoi matkaansa Helsinkiin – ensin yliopistoon, sitten leipätyöhön. Työtä hän on tehnyt metsäntutkimuksen parissa, jota jatkaa edelleen.

Virolahdelle hänet onkin usein tuonut omien metsien hoito. Kiireisimpinä työvuosinaan hän ehti paikkakunnalle omien sanojensa mukaan harmittavan harvoin. Vuosituhannen vaihteesta lähtien Tomppo on hoitanut kotitaloaan ja metsää tiiviimmin.

– Usein kuitenkin on käynyt niin, että metsänhoidolta ei ole ehtinyt panostaa taloon niin paljon kuin olisi toivonut.

Lapsena pianotunneista haaveillut ja kitaran soittoa hieman itse opetellut Tomppo päätti kolmekymppisenä vihdoin lähteä soittotunneille. Päätökseen vaikutti suurelta osin hyvä opettaja. Myöhemmin myös lasten piano- ja viuluharrastukset innostivat isänkin mukaan, ja he kävivät aluksi yhdessä soittotunneilla.

Aktiivisena musiikin harrastajana Tomppo on ollut mukana Kaakon Kamarimusiikin talkooporukoissa. Hän innostui festivaalin toiminta-ajatuksesta heti ensimmäisenä vuonna, ja on siitä lähtien osallistunut järjestelyihin.

– Festivaali ylläpitää taideperintöä ja tuo paikkakunnalle joukon Suomen ja Euroopan eturivin muusikoita, hän kiittelee.

Tomppo on ylpeä Virolahden asemasta vanhana sivistys- ja kulttuuripitäjänä. Virolahdelle perustettiin yksi Suomen ensimmäisistä kansakouluista, ja täältä on lähtöisin useita jopa maailman huipulle nousseita taiteilijoita, urheilijoita ja tieteen tekijöitä.

– Täällä on mahtava musiikkiperinne, joka jatkuu, sekä hienoja kuoroja. Musiikin opetuksen taso on seudulla hyvä.

Virolahden maantieteellinen asema sekä kaunis luonto ja meren läheisyys tekevät siitä ainutlaatuisen pitäjän.

– Seutu on kaunista ja houkuttelee siksi myös kesämökkiläisiä. Maantieteellinen asema rajapitäjänä ja historiallisuus ovat alueen valttikortteja.

– Idän ja lännen välissä sijainti, kuuluen välillä osaksi Venäjää ja välillä Ruotsia, on rikastuttanut aluetta. Vaikeitakin aikoja on sen tähden koettu, mutta niistä on selviydytty. Virolahtelaiset ovat yritteliäitä, avoimia ja ystävällisiä.

Nämä ovat myös perusteita, joiden mukaan Tompon toiveena on kunnan itsenäisenä pysyminen. Hän toivoo niin ikään, että kunnan elinkeinoelämän ylläpitämisen ja kehittämisen mahdollisuudet on huomioitu kaikilta kanteilta, ja että esimerkiksi uuden moottoritien vaikutukset kunnan ja kuntalaisten elämään tulevat olemaan positiivisia.

Jaana Hallikainen