Huutokauppakeisari tulee kylään

Maankuulu huutokauppakeisari Aki Palsanmäki yhdessä vaimonsa Helin ja nikkarina tunnetun Markku Saukon kanssa ilahduttavat kaakonkulmalaisia Virolahden Kotiseutumuseolla pidettävässä huutokaupassa tulevana lauantaina.

Kysymyksessä on Rannikkopajojen ja Virolahden Rajapajan järjestämä tapahtuma, johon on saatu paljon huutokaupattavaa erilaisina lahjoituksina.

– Laaja skaala erilaista tavaraa, muun muassa arvokkaita huonekaluja. Yksi erikoisuus on esimerkiksi Virojoen limsatehtaan limsapullo. Sellaista minä en ainakaan koskaan aikaisemmin ole nähnyt, naureskelee työpajavalmentaja Marjo Manninen.

Tavaroiden esittely alkaa kello 11 ja huutokauppaan päästään kello 12 alkaen.

Paikalle odotetaan paljon asiasta kiinnostuneita, joten Virojoelta on museonmäelle järjestetty kaksi bussikuljetusta. Ne lähtevät Virojoen alakoululta kello 10.30 ja 11. Paluu on iltapäivällä.

Samaan aikaan Kotiseutumuseossa avataan Seppo Rintelän luontokuvanäyttely, joka on avoinna ainakin syyskuun ajan.