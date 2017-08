OP Kymenlaakson tulos lähes viime vuoden tasoa

Osuuspankki Kymenlaakson liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 11,3 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli hieman parempi, 11,6 miljoonaa. Samaan aikaan pankin henkilöstökulut ovat laskeneet tuntuvasti, 17,4 prosenttia. Pankki kertookin, että sillä on työsuhteessa 161 henkilöä, mikä on 34 vähemmän kuin vuosi sitten.

Myös pankin vakavaraisuus on hieman alempi kuin vuosi sitten. Se oli kesäkuun lopussa oli 50,7 prosenttia, kun viime vuonna vastaavana ajakohtana päästiin 51,4 prosenttiin. Korkokate laski vuoden takaiseen verrattuna 9,8 prosenttia.

Selkeästi plussalle pankki pääsi asiakasvarojen kasvussa, niitä kertyi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 10,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Talletusten määrä kasvoi niin ikään 8,8 prosenttia, rahastosijoitukset 16,4 prosenttia ja vakuutussäästöt 15,8 prosenttia.

Pankin luottokanta kasvoi 2,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kasvu painottui yritysluottoihin, joissa kasvua kertyi 10,2 prosenttia.

Pankki muistuttaa, että talouden elpyessä ja EKP:n vähentäessä joukkovelkakirjalainojen ostoja markkinoilta on myös korkojen nousua odotettavissa. Lyhyiden korkojen ei odoteta nousevan merkittävästi vielä kuluvana tai seuraava vuonna, mutta pitkien korkojen nousu alkoi jo viime syksynä.

Monet asiakkaat suojaavat rahansa korkojen nousua vastaan.

– Tällä hetkellä noin puoleen nostetuista asuntoluotoista asiakkaat valitsevat korkosuojauksen, kertoo toimitusjohtaja Juha Korhonen pankin tiedotteessa.

Uusia asiakkaita tuli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1 946. OP Kymenlaaksolla on 52 858 omistaja-asiakasta. OP-bonuksia heille maksettiin alkuvuodesta 2,9 miljoonaa euroa.

Pankki valmistauuu parhaillaan valitsemaan edustajiston seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Vaalien ehdokashankinta alkoi tämän viikon maanantaina. Edustajistoon valitaan 40 jäsentä neljän vuoden toimikaudeksi.

– Edustajiston jäseniltä ei vaadita erityistä pankki- tai vakuutusasioiden osaamista. Ehdokkaaksi toivotaan ihan tavallisia omistaja-asiakkaita, jotka tuovat mukanaan oman asiantuntemuksensa ja ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista finanssialan näkökulmasta, Juha Korhonen muistuttaa.

OP Kymenlaakson avainlukuja 1-6/2017 (suluissa 1-6/2016)

Uusia asiakkaita 1.946 (1.999)

Omistaja-asiakkaita 52.638 (50.390)

OP-bonuksia omistaja-asiakkaille 2,9 milj.eur (2,9)

Asiakasvarat 1.931 milj.eur (1.748 )

Rahoitustoiminta1.431 milj.eur (1.397)

Henkilöstö työsuhteessa 161 (195)

Oikaistu liikevoitto 11,3 milj.eur (11,6)

Vakavaraisuus (CET1) 50,7 % (51,4)