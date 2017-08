Karhujahti alkaa huomenna

Syksyn karhujahtiin päästään käsiksi huomenna. Kaakonkulmalle kannanhoidollisia poikkeuslupia myönnettiin viime vuoden tavoin kaksi Raja-Kymen ja samoin kaksi Keski-Kymen alueelle. Ylämaa kuuluu Raja-Kymen ja Miehikkälä sekä Virolahti Keski-Kymen alueeseen.

Luonnonvarakeskus (LUKE) on arvioinut Kaakkois-Suomen alueen karhukannaksi ennen metsästyskautta 100-120 yli vuoden ikäistä karhua ja alueen pentutuotoksi 30 pentua.

Suomen riistakeskus myönsi yhteensä 170 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen. Niiden lisäksi poronhoitoalueella voidaan kaataa alueellisen kiintiön nojalla 85 karhua, joista 25 läntisellä ja 60 itäisellä poronhoitoalueella.

Poronhoitoalueen ulkopuolella saaliiksi saaduista karhuista on ilmoitettava joko Oma riista -palvelun avulla tai sähköpostitse poikkeusluvan myöntäneelle Suomen riistakeskuksen aluetoimistolle. Saalisilmoitus on tehtävä ensimmäisenä arkipäivänä siitä, kun karhu on tullut pyydystetyksi.

Karhua metsästetään Suomessa pääsääntöisesti pysäyttävien koirien avulla seuruemetsästyksenä. Näin myös sen harrastamisesta koettu hyvinvointi jakautuu laajalle metsästäjäjoukolle.

Karhun metsästyksen tavoitteena on ylläpitää karhukannassa ihmispelkoa ja ihmistoimintoja väistävää käyttäytymistä. Metsästystä tulisikin kohdentaa huolellisella valikoinnilla yksilöihin, jotka aiheuttavat esimerkiksi mehiläis- tai rehupaalivahinkoja tai liikkuvat asutuksen tuntumassa, Suomen riistakeskuksen tiedotteessa muistutetaan.

Riistakeskus suosittaakin, että tarvittaessa jahdin aloitusta viivästytetään ja osaa poikkeusluvista säästetään, jotta on mahdollista kohdistaa pyyntiä vahinkoja ja ongelmia aiheuttaviin yksilöihin.

Huomenna aloitetaan myös vesilinnustus. Metsästys alkaa niiden osalta kello 12 päivällä.