Myllylammen lavatanssit piristävät pimeneviä iltoja

Miehikkälän kunta ja paikalliset yritykset järjestävät lavatanssit Myllylammen lavalla lauantaina 26. elokuuta. Lavatanssit järjestetään Miehikkälän juhlavuoden kunniaksi.

Lavalla ovat esiintymässä Tanssiorkesteri Kotkaset ja Tapio Taipale sekä Kari ja Seppo Karhu ja Jari Hurme.

– Tämä on viimeisiä julkisia esiintymisiäni, olen iloinen, kun pääsen vielä Myllylammen lavalle esiintymään, Tapio Taipale kertoo.

Miehikkälän kunnanjohtaja Arto Ylönen mainitsee, että juuri lavatanssit ovat hyvä keino juhlistaa kuntaa. Miehikkälä on musikaalinen kunta ja täältä löytyy paljon soittajia ja laulajia.

Lavatansseissa järjestetään myös arpajaiset, jossa on tuotepalkintoja.

Lavatanssit järjestetään 26.8. kello 20-00.30 Myllylammen lavalla. Paikalla on myös puhvetti, josta saa helpotusta janon tai nälän yllättäessä. Tilaisuus on pääsymaksuton ja ikärajaton.