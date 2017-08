Ampumisen uhri edelleen sairaalassa

Vaalimaalla lauantaina tapahtuneessa ampumistapauksessa loukkaantunut mies on edelleen hoidettavana sairaalassa. Poliisin tietojen mukaan hänellä ei ole välitöntä hengenvaaraa.

Ampumistapauksen uhri on virolahtelainen 55-vuotias mies, joka loukkaantui hengenvaarallisesti. Tapaus sattui noin kello 16 viime lauantaina uhriksi joutuneen miehen kotona.

Ampujaksi epäillään 37-vuotiasta virolahtelaismiestä, jonka vangitsemisoikeudenkäynti pidetään huomenna keskiviikkona. Toinen mukana ollut, 18-vuotias ulkopaikkakuntalainen mies, laskettiin kuulustelujen jälkeen vapaalle. Poliisi tutkii tapahtunutta tapon yrityksenä.

– Tutkinnan yhteydessä on tullut esille, että tapon yrityksestä epäillään nimenomaan vanhempaa miestä, tutkinnanjohtaja rikoskomisario Kai Virtanen kertoo.

Poliisilla on tieto, jonka mukaan uhri ja ampuja tunsivat toisensa entuudestaan. Kai Virtanen kuitenkin toteaa, että tutkinnan tässä vaiheessa teon motiivista ei ole vielä tarkkaa kuvaa.

– Parempi kun en sitä arvaile, mutta sitä tutkitaan nyt parhaillaan.

Ampuja sekä tämän seurassa ollut nuorempi mies pakenivat tekopaikalta ja heitä etsittiin laajassa operaatiossa lauantaina. Heidät tavoitettiin virolahtelaisesta yksityisasunnosta noin puoli seitsemän aikaan lauantai-iltana. Sunnuntaina poliisi määräsi molemmat miehet pidätettäviksi.

Kaikki tapahtuman osapuolet ovat suomalaisia.