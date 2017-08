Liikuntaa, kulttuuria ja hyvää mieltä Syysstartissa

Luontoaiheinen kuntosali, erilaisia vanhempia sekä tuoreempia pihapelejä, Suomi 100 haaste ja pilatesrullan testausta.

Tätä kaikkea ja paljon muuta on luvassa Syysstartissa Suur-Miehikkälän seurantalolla keskiviikkona 30. elokuuta kello 10-14.

Erilaisten liikunnallisten aktiviteettien lisäksi yleisöllä on mahdollisuus tutustua näytteilleasettajien pisteisiin, joita pystyttävät niin hyvinvointi- ja harrastejärjestöt kuin muutamat yrityksetkin. Kulttuurisesta ohjelmasta vastaa vahvistettu Laulu-Ukkojen ryhmä musikaalillaan ja muistiluotsityöntekijä antaa tietoa muistihuoltoon liittyvistä asioista.

Tapahtuman alussa kuullaan myös Ikäinstituutin koordinoimasta Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -kärkihankkeesta ja kuinka sitä toteutetaan Kaakon kaksikossa.

Jaksamisesta pitää tapahtumassa huolta omalla tavallaan myös Suur-Miehikkälän Marttojen kahvio, josta saa ostaa niin keittolounasta kuin makeampaakin tarjottavaa.

Tapahtumaan on vapaa pääsy ja sinne on maksuton bussikuljetus Virolahdelta ja Miehikkälästä.

Päivän järjestelyissä ovat mukana Kaakon kaksikon liikunta- ja vapaa-aikatoimi, Eläkeliiton Miehikkälän yhdistys sekä Ite ja yhessä – toiminta. Syysstarttihan on tapahtuma, jossa avataan perinteisesti syksyn harrastuskausi ja se järjestetään vuorovuosin Miehikkälässä ja Virolahdella.