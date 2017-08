Metsäkeskus huolissaan taimikonhoidon puutteesta

METSÄKESKUS on huolissaan Kaakkois-Suomen yksityismetsien taimikonhoitotilanteesta.

Kuntakohtaisia eroja kuitenkin on ja esimerkiksi Miehikkälässä metsänomistajat huolehtivat hoitovelvoitteistaan kiitettävästi.

Kun hoitotarpeeksi Miehikkälässä lasketaan vuosittain 470 hehtaaria, taimikonhoitoa tehtiin siellä viime vuonna 605 hehtaarin alalla.

– Totesin mielihyvällä tilanteen, mutta oikeastaan se ei edes tullut yllätyksenä. Miehikkälässä on jostakin syystä sellainen kulttuuri, että siellä metsänomistajat hoitavat asiansa – jopa parhaiten Kaakkois-Suomen kunnista, Metsäkeskuksen kaakkoisen alueen elinkeinopäällikkö Pekka Vainikka kiittelee.

– Hyvin samanlainen tilanne on Ylämaalla, hän lisää.

Samaa ei voida sanoa Virolahden metsänomistajista. Kun siellä vuosittainen taimikonhoitotarve on 400 hehtaaria, viime vuonna kokoon saatiin 280 hehtaaria.

– Eroa on vaikea selittää, vaikka kysymyksessä ovat naapurikunnat, Vainikka ihmettelee.

Eipä silti, eivät virolahtelaiset metsänomistajat ole yksin hoitamattomien taimikoidensa kanssa. Miehikkälää lukuun ottamatta kaikissa muissa Kaakkoisen alueen kunnissa tarvetta vastaavaa määrää ei viime vuonna hoidettu.

Tämän vuoden heinäkuun loppuun mennessä Miehikkälässä taimikoita on hoidettu 180 ja Virolahdella 65 hehtaaria.

– Uskoisin, että Miehikkälässä tavoitteeseen päästään tänäkin vuonna, sillä taimikonhoitotyöt painottuvat syyspuolelle. Virolahdella sen sijaan tavoitteeseen tuskin päästään, Vainikka arvioi.

Metsäkeskuksen huoli hoitamattomista taimikoista johtuu ennen muuta siitä tietämyksestä, että samalla metsien tuottokunto, laatu, terveys ja tuhonkestävyys heikentyvät huomattavasti.

Valtakunnan metsien tuoreet inventointitulokset kertovat, että Kaakkois-Suomen nuorista taimikoista metsänhoidolliselta tilaltaan hyviksi luokitellaan enää vajaa puolet eli 45 prosenttia.

Loput luokitellaan tyydyttäviksi, välttäviksi tai vajaatuottoisiksi.

Luonnonvarakeskus toteaa, että jo kertyneet taimikonhoitorästit huomioiden taimikonhoitomäärä tulee nostaa Kaakkois-Suomessa tulevalla 5-vuotiskaudella lähes kaksinkertaiseksi viimeisen viiden vuoden taimikonhoitoalaan verrattuna, jos halutaan säilyttää metsät hyvässä tuottokunnossa.

Metsäkeskuksen mukaan tuottotutkimukset kertovat karua kieltään, mitä taimikon hoitamattomuus merkitsee puumäärä- ja kantorahakertymään.

Kun taimikonhoitotyöt tehdään ajallaan, kertyy eteläsuomalaisesta kuusikosta kiertoajan kuluessa tukkipuuta noin 370 kuutiota hehtaarilta ja kuitupuuta noin 185 kuutiota. Jos taimikonhoito jätetään tekemättä, laskee tukkipuun määrä noin 240 kuutioon hehtaarilta ja kuitupuun noin 220 kuutioon.

Laskevista taimikonhoitomääristä johtuen kestävän metsätalouden rahoituslakiin tehtiin muutos, jonka tavoitteena on saada taimikonhoitomäärät kasvuun. Lakimuutoksen suurin uudistus on, että jatkossa valtion tukea saa myös taimikon varhaishoitoon. Entinen laki mahdollisti tuen saannin vain yli kaksimetrisille taimikonhoitokohteille, nyt tukea saa 0,7 metrin pituuden ylittävälle taimikolle.

Taimikon varhaishoitotukea saa 160 euroa hehtaarille 0,7-3 metrin pituisten taimikoiden hoitotöihin. Varttuneissa taimikoissa hoitotuki on vielä suurempi.

Pekka Vainikan mukaan erityisesti taimikoiden varhaishoitoon tulisi kiinnittää huomiota ja työ on suhteellisen kevyttäkin.

– Varhaishoidon pystyy tekemään jokainen perusterve ihminen, hän korostaa.

JUKKA KINNUNEN