Oppilaita ei huomioitu

Sivistystoimenjohtaja-rehtori Auli Hyttinen on tehnyt omavaltaisen päätöksen siirtää Miehikkälän koulun apulaisrehtori Riitta Lyran sivuun. Oppilailta, joita asia koskee eniten, ei kuitenkaan ole kysytty mitään.

Eikö meidän mielipiteemme ole tärkeä? Yläkoulussa on päivittäin tilanteita ja asioita, joissa apulaisrehtorin on oltava läsnä ja paikalla ihan heti. Keneltä me nyt kysymme ja kenen puoleen käännymme?

Kaakon kaksikossa sivistystoimenjohtaja-rehtori Hyttinen on koulun hallinnollinen johtaja, joka ilmoittaa olevansa kerran viikossa käymässä koululla. Apulaisrehtori Riitta Lyra on johtanut koulun käytännön asioita paikan päällä. Nyt koulussa ei ole johtajaa paikalla ollenkaan.

Apulaisrehtoriksi siirretty Mia Peltola on Kirkonkylän alakoulun koulunjohtaja ja luokanopettaja, eikä siksi ole ollenkaan paikalla Miehikkälän yläkoulussa. Hän ei myöskään ole käynyt esittäytymässä oppilaille ja nyt uudet seiskaluokkalaiset eivät edes tiedä kuka hän on.

Vaadimme, että apulaisrehtori Riitta Lyra palaa takaisin meidän koulumme johtajaksi.

Miehikkälän koulun oppilaskunnan hallitus 21.8.2017

Joonas Salmela

Essi Oikarinen

Tiuku Raatikainen

Miro Notkola

Elmo Kirppu

Kaapo Notkola

Henna Oikarinen

Polina Gavrilyuk

Jesse Salmela

Miki Likander

Joni Kirppu

Emil Kimmo