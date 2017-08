Suomen herättävä ruususen unesta

Viime perjantain tapahtumat Turussa osoittavat, että Suomessa on viimeistään nyt herättävä jostakin kummallisesta ruususen unesta, johon olemme ehkä toivoneet voivamme vaipua ikiajoiksi. Suomi ei ole sen enempää turvallinen lintukoto kuin mikään muukaan länsimainen valtio näinä kansainvälisen terrorin ”kulta-aikoina.”

Vaikka Turun puukotusiskun jälkeen poliisin toimintaa on kiitelty ja syystäkin, kaikkien toimintaa emme voi kiitellä. Poliisi teki minkä voi siinä tilanteessa, mutta tehtiinkö kaikki oikein ennen sitä, onkin jo toinen asia. Jälkikäteen nimittäin on käynyt hyvin selväksi, että kyseisestä marokkolaisesta puukottajasta oli annettu varoituksia, mutta asiaan ei puututtu.

Tämä on juuri se kummallinen dilemma, joka vallitsee meillä ja myös muualla Euroopassa. Liikkeellä on ihmisiä, joiden tarkoitus on tappaa, heistä varoitetaan, mutta mitään ei tehdä. Asiasta on syytetty lainsäädäntöä. Suomesta muun muassa puuttuu terrorismilainsäädäntö ja sitä on nyt monella suulla vaadittu toteutettavaksi ja nopeasti.

On kummallista, jos Turun tapahtumien jälkeen eduskunnassa kukaan vielä kyseenalaistaa sen tarvetta. Tavalliselle kansalaiselle on täysin selvää, että jos tuollaiset teot voidaan ennaltaehkäistä, sen on myös tapahduttava. Yksityisyydensuoja ei voi olla niin kattava, että sen varjolla viattomia ihmisiä tapetaan keskellä kirkasta päivää.

Ihmiset, joiden tiedetään olevan vaarallisia ja suunnittelevan iskuja, on otettava kiinni ennen kuin se pahin tapahtuu. Terroristit pystytään monessa tapauksessa pysäyttämään ennen sitä. Unet on nyt syytä karistaa silmistä ja tehdä kaikki mahdollinen.