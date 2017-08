Haminassa etsitään uusia harrastuksia messuilta

Hamina Bastionissa ensi viikon torstaina kello 9-19 järjestettävät Harrastemessut kokoavat viitisenkymmentä yhdistystä ja yhteisöä esittelemään toimintaansa. Erilaisten urheilulajien lisäksi paikan päällä voi tutustua kulttuuriharrastuksiin ja muihin vapaa-ajan toimintaan liittyviin harrastuksiin.

Monia toimintoja on myös mahdollisuus kokeilla itse. Messuille ovat tervetulleita kaikki – vauvasta vaariin.

Aamupäivällä messuilla vierailevat alakoululaiset, keskipäivän aikaan yläkoululaiset ja lukiolaiset, iltapäivällä ohjelma kohdistuu ikäihmisiin ja illalla Bastioniin toivotetaan tervetulleeksi koko perheet.

Illalla tarjolla on paikallisen taiturin Tuukka Turtian stuntshow kello 17, 17.45 ja 18.30. Lisäksi Haminan Polkuautopuiston polkuautot ovat valmiina pieniä ajajia varten kello 16-19.

Kaupunki tarjoaa InBody-kehonkoostumusmittauksen aikuisille sekä terveys- ja liikuntaneuvontaa kello 14-19. Bändikisa starttaa kello 12 ja muuten lavalla on erilaisia esityksiä.

Harrastemessujen tavoitteena on kävijöiden ja harrastusten yhteen saattaminen. Esittelypisteet pyrkivät olemaan toiminnallisia tai muutoin informatiivisia ja tarjoavat siten monenlaista tekemistä sekä mahdollisuuden kokeilla itseä kiinnostavaa harrastusta jossakin muodossa.

Messuille toivotaan kaiken ikäisiä tutustumaan harrastusmahdollisuuksiin ja löytämään harrastus.

Tapahtumaan on vapaa pääsy. Lista mukana olevista yhdistyksistä löytyy Haminan kaupungin nettisivuilta.