Miehikkälä kannustaa yrittäjyyteen

Miehikkälän kunta järjestää syyskuussa kaksi yrittäjyysteemaista tilaisuutta. Toinen tilaisuus on tarkoitettu yrittäjyyttä suunnitteleville ja toinen jo yrittäjänä toimiville henkilöille.

Tilaisuuksissa halutaan innostaa asukkaita yrittäjyyteen ja tarjota yrittäjinä toimiville apua yrityksen pyörittämisessä.

Ideasta yritykseksi -tilaisuus järjestetään Miehikkälän koulukeskuksessa keskiviikkona 6. syyskuuta kello 18–21. Tilaisuus on jatkoa keväällä järjestetylle yrittäjyyskilpailulle.

– Yritysideakilpailussa syntyi monia hyviä yritysideoita, joten haluamme kannustaa asukkaita yrittäjyyteen. Myös maaseutumatkailuyrittäjyys on ajankohtainen aihe ja kiinnostaa asukkaita, joten tilaisuudessa saamme kuulla siitäkin, Miehikkälän kunnanjohtaja Arto Ylönen kertoo.

Ideasta yritykseksi -tilaisuus on tarkoitettu henkilöille, jotka miettivät yrityksen perustamista ja haluavat lisätietoa aiheesta.

Tilaisuudessa on eri alojen asiantuntijoita kertomassa yrittäjyyden eri osa-alueista. Cursor Oy:n edustaja kertoo yleisesti yrityksen perustamisesta sekä maaseutumajoitusyrittäjyydestä. Tilaisuudessa on mukana myös Virolahti-Miehikkälän yrittäjäyhdistyksen edustaja, ja Miehikkälän Osuuspankin edustaja neuvoo yrityslainan hakemisessa.

– Kannattaa tulla mukaan kuuntelemaan, vaikka ei yritysidea olisikaan vielä mielessä tai asia ei olisi ajankohtainen, Ylönen vinkkaa.

Kunta järjestää myös jo yrittäjänä toimiville sosiaalisen median ja valokuvauksen koulutuksen tiistaina 12. syyskuuta kello 18–21 Miehikkälän Salpalinja-museolla.

Cursor Oy:n edustaja kertoo tilaisuudessa, miten sosiaalista mediaa voi hyödyntää yritystoiminnassa. Lisäksi osallistujille annetaan vinkkejä markkinoivien valokuvien ottamisessa.

Osallistujat voivat tuoda mukanaan esimerkiksi oman yrityksensä tuotteita, jolloin voidaan harjoitella käytännössä, miten markkinoivia valokuvia kannattaa ottaa.