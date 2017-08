Virojoen VPK sai ainutkertaisen tunnustuksen

JUHLAVUOTTAAN tänä vuonna viettävä Virojoen VPK sai lauantaina ikimuistoisen tunnustuksen, kun Suomen Sopimuspalokuntien liitto (SSPL) valitsi sen Vuoden sopimuspalokunnaksi. Valtakunnallinen tunnustus lämmitti virolahtelaisten mieltä.

– Sitä minä juuri itsekin mietin, että ilmeisesti jotakin on tehty oikein, myhäili Virojoen VPK:n päällikkö Toni Puhakka.

Puhakka arveli, että muutama vuosi sitten rakennettu uusi paloasema ja tänä vuonna täyttynyt 120 vuoden ikä saattoivat vaikuttaa valintaan, mutta muitakin syitä toki löytyy.

– Olemme saaneet porukkaa hyvin aktivoitua, hän lisäsi esimerkkinä.

VPK:n puheenjohtaja Esa Mässeli muistutti myös siitä, että VPK tuo toiminnallaan turvallisuutta ympäristöönsä. Kuluva vuosi on ollut monin tavoin tavallisuudesta poikkeava, kun 120 ikävuotta on juhlittu ja nyt saatiin vielä tällainenkin tunnustus.

– Tänä vuonna on panostettu muuhunkin kuin tavallisiin palo- ja pelastustoimintoihin. Vanhaa palokuntaperinnettä on haluttu tuoda esille, Mässeli sanoi.

Palkinnon virojokelaisille luovuttanut SSPL:n toiminnanjohtaja Isto Kujala totesi, että Vuoden sopimuspalokunnaksi valinta on ainutlaatuinen.

– Tämä on sellainen mieluisa tilaisuus, joka palokunnassa voidaan pitää vain kerran ja kaikilla paikkakunnilla sellaista ei pidetä koskaan, hän korosti.

Kujala nosti esille muutamia tekijöitä, jotka erityisesti painottuivat valintaa tehtäessä.

– Palokunnan hälytystehtävät huolehditaan sopimuksen mukaisesti ja sen lähtövalmius on hyvä. Palokunta toimii ammattimaisella otteella ja sen jäsenten osaamisesta pidetään huolta hyvällä koulutuksessa ja harjoitustoiminnalla.

Kujala näkee myös, että Virojoella hälytystehtäviin on suhtauduttu vapaaehtoisuutta ja harrastajamaisuutta vahvemmin.

– Toisaalta hyvä palokuntahenki ja vapaaehtoisuus on toiminnassa ja jäsenistössä myös selvästi näkynyt.

Edelleen valintaperusteissa korostuu se, että Virojoen VPK:lla on suuri hälytysosasto, yhteensä 36 henkilöä, joista miehiä 29 ja naisia seitsemän. Kahdessa eri ikäryhmässä toimivassa nuoriso-osastossa on on puolestaan 19 tyttöä ja poikaa.

Erityismaininnan sai naisosasto, joka keskittyy hälytysosaston huoltoon ja nuoriso-osaston toiminnan tukemiseen kymmenen jäsenen voimin. Ja mainitsemisen arvoinen asia oli vielä se, että palokunnan harrasteryhmä toimii säännöllisesti korjaten vanhaa kalustoa ja muodostaen palokunnan reservin.

Eikä kaakkoinen sijaintikaan ole jäänyt SSPL:ssä huomaamatta.

– Virojoen VPK:lle rajan läheisyys tarkoittaa valmiutta lähteä tarvittaessa hälytystehtäviin myös Venäjän puolelle, Kujala mainitsi.

Isto Kujalan mukaan SSPL haluaa tällaisella valinnalla ennen muuta motivoida.

– Vuoden sopimuspalokunnan valinta on osa SSPL:n työtä, jolla halutaan tukea ja kannustaa sopimuspalokuntatoimintaa, ja toisaalta tehdä tunnetuksi myös VPK- ja muita palokuntayhdistyksiä. Nyt Virojoen VPK:lle luovutettu kunniamaininta on tunnustus koko palokunnan henkilöstölle, niin sen hälytys- kuin yhdistystoimintaan osallistuville jäsenille.

Hän muistutti myös siitä, että harvaan asutussa maassa halutaan huolehtia kansalaisten turvallisuudesta.

– Pelastustoimen palvelut turvataan suurimpien taajamien ammattipaloasemilla ja noin 90 prosentissa maan pinta-alasta sopimuspalokuntien avulla. Myös suurissa taajamissa on sopimuspalokunnat tukemassa ammattipalokuntien toimintaa suuremmissa ja päällekkäisissä tilanteissa.

Kymenlaakson sopimuspalokunnista vastaavan valtakunnallisen huomionosoituksen on aiemmin saanut Anjalan VPK vuonna 2010.

Esa Mässeli kiteytti kaikkien paikalla olleiden palokuntalaisten tunnot.

– Tuotte meille mieluisan ja arvokkaan huomionosoituksen. Se antaa potkua myös tulevaisuudelle, hän kiitteli.

JUKKA KINNUNEN