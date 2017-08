Virojoen VPK:lle ansaittua kunniaa

Virojoen vapaapalokunta sai viime lauantaina merkittävän huomionosoituksen, kun Suomen Sopimuspalokuntien liitto (SSPL) valitsi sen Vuoden sopimuspalokunnaksi. Virojoen VPK onkin saanut tänä vuonna makeaa mahan täydeltä. Vuotta on vietetty 120-vuotisjuhlien merkeissä ja nyt tuli päälle päätteeksi vielä valinta Vuoden sopimuspalokunnaksi.

Kun VPK järjesti hapanvellimarkkinoiden yhteydessä 120-vuotisjuhlan ja näyttävän paraatin, se kiinnosti kovasti ihmisiä. Virojoen keskusta täyttyi sitä seuraamassa olleista paikallisista, mökkiläisistä ja myös muualta tulleista katselijoista. Palokunnan pitkään historiaan liittyen juhlavuonna esillä on ollut paljon palokuntaperinnettä, kuten paraatissakin nähtiin. Tällä on haluttu korostaa ennen muuta sitä, että katukuvassa näkyvä palokunta on jo vuosikymmeniä ollut turvaamassa virolahtelaisten elämää. Se on edelleen palokunnan keskeisin työtehtävä.

Tällä hetkellä Virojoen VPK on hyvissä voimissa. Sillä on suuri hälytysosasto ja mukaan on saatu kiitettävästi uusia nuoria tulijoita. Suuri kiitos siitä lankeaa vuonna 2012 valmistuneelle paloasemalle, jonka myötä toiminta sai selkeästi uutta puhtia. Kiittää pitää myös niitä ihmisiä, jotka hakeutuvat tämän todella tärkeän harrastuksen ja vapaaehtoistoiminnan pariin, ja jotka haluavat jatkaa sitä vuodesta toiseen.

Lauantainen tunnustus tuli vielä rusinaksi pullaan. Valtakunnallisella huomionosoituksella korostetaan myös vapaaehtoisen palokuntatoiminnan merkitystä. On muistettava, että vaikka Kymenlaakso on vapaaehtoisten palokuntien luvattua maata, vain kerran aikaisemmin vastaava tunnustus on tänne saatu, Anjalaan vuonna 2010.