Harjun SM-kenttäratsastukseen starttaa yli 100 ratsukkoa

Harjussa kisataan viikonloppuna ponien ja junioreiden SM-kenttäkilpailut. Kilpailuja silmällä pitäen Harjun oppimiskeskuksen maastoesterata uudistettiin toukokuussa. Tavoitteena on ollut kehittää kilpailuja ja kenttäratsastuksen puitteita. Uuden radan on suunnitellut kansainvälisesti kenttäratsastuksessa 3. tasolla kilpaileva, ratsastuskouluyrittäjä ja valmentaja Aki Karhapää Lempäälästä.

Kenttäratsastus on kilparatsastuksen laji, jossa ratsukko suorittaa koulu-, rataeste- sekä maastoestekokeet. Harjussa koulu- ja rataesteosuudet nähdään lauantaina ja sunnuntai on varattu maasto-osuudelle. Yleisöä alueella palvelevat kanttiini ja kesäkahvila.

Kilpailujen aikana yleisöllä on mahdollisuus päästä kokeilemaan maksua vastaan Suomen ensimmäistä esteratsastussimulaattoria.

Oppilaitoksen hevostalouden opiskelijoiden ja myös muiden valmennusta varaavien ryhmien käytössä on nyt alan uusinta opetusteknologiaa. Uuden sukupolven ohjelmoitavia ja interaktiivisia ratsastussimulaattoreita on maassa vasta muutama ja Harjun simulaattori on tiettävästi ensimmäinen Suomessa, jolla voi kouluratsastuksen lisäksi myös hypätä esteitä kenttä- ja maasto-olosuhteissa.

Kokemuksesta on hyötyä kokeneellekin ratsastajalle. Simulaattori antaa ratsastajalle palautetta tekniikasta ja ongelmakohdista, muun muassa istunnan painopistealueista ja apujen käytöstä.

– Haluamme olla alan kehityksen kärjessä. Parhaillaan olemme mukana myös tutkimuksessa, missä kartoitetaan ratsastajan fyysisen kunnon vaikutuksia ratsukon yhteiseen suoritukseen. Mukana on testiratsastajia lähialueelta ja Harjusta, apulaisrehtori Juliska Storskrubb sanoo oppimiskeskuksen tiedotteessa.

Tutkimus liittyy Anne-Maarit Hyttisen Jyväskylän Yliopiston väitöskirja -tutkielmaan, jonka yhteydessä tehty tutkimus antaa tärkeää tietoa muun muassa siitä, miten voidaan tukea ratsastajan oheisharjoittelulla ja toimiviksi todistetuilla käytänteillä koko ratsukon suorituskykyä varsinaisen lajivalmennuksen tukena.

– Jatkossa tuloksia tullaan soveltamaan ja ottamaan käyttöön myös omien opiskelijoiden valmennuksessa, Storskrubb toteaa.

Harjussa oman koulutuksen ja valmennuksen tukena nähdään myös useita alan huippuvalmentajia. Esimerkiksi kansainvälisesti tunnettu kenttä- ja esteratsastaja Piia Pantsu valmentaa Harjussa ratsastuksen ohjaajiksi opiskelevia. Myös olympiakenttäratsastaja Elmo Jankari valmentaa taas marraskuussa Harjussa ja valmennuksiin voivat varata aikoja myös ratsukot oppilaitoksen ulkopuolelta.

Tulevana syksynä aloitetaan yhteistyötahojen kanssa valmentajan ammattitutkintokoulutus. Tarkoituksena on, että syyskuussa starttaavan noin vuoden jakson aikana järjestetään kuusi koulutusjaksoa, joiden aikana jopa kansainvälisen tason huippuvalmentajat pitävät opetusjaksoja aiheinaan muun muassa ratsukon taidot ja oppiminen ja fyysinen suorituskyky, valmentautuminen ja kilpaileminen sekä koulu- ja esteratsastus.

Ensimmäinen kansainvälinen jakso on jo lokakuussa, jolloin Harjussa pääsee maailmanlaajuisesti arvostetun tutkijan, valmentajan ja luennoitsijan Andrew McLeanin hevosen oppimista ja koulutusta käsittelevälle klinikalle. Myös yleisö voi varata lippuja.