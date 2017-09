Itsenäisyyden merkkejä maisemassa

Maa- ja kotitalousnaisten Vuoden maisemateko -kilpailu on alkanut. Kolmatta kertaa järjestettävän kilpailun teema on ”Itsenäisyyden merkit maisemassa” ja kilpailun suojelijana toimii ministeri Kimmo Tiilikainen.

– Onko kylällänne talkoiltu kesän aikana, istutettu juhlavuoden puu tai vaikka pidetty valokuvanäyttely kylämaisemasta? Jos vastaus on myönteinen, silloin kannattaa osallistua mukaan kilpailuun, kehottaa maisema-asiantuntija Katriina Koski Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisista, asiaa koskevassa tiedotteessa.

Mukaan voi ilmoittautua niin yksittäinen henkilö, paikallinen yhdistys, talkooporukka tai muu taho, joka on teoillaan muuttanut maisemaa paremmaksi. Vuonna 2016 Kymenlaakson maisemateon voittajaksi valittiin Karralan kotiseututalon kunnostus.

– Karrala-yhdistys ja talkoolaiset ovat tehneet pitkäjänteistä työtä arvokkaan rakennuksen ja yhteisöllisyyden ylläpitämisessä, kiittelee Koski.

Vuoden maisemateko on teko, joka nostaa esille paikallisen kulttuuriympäristön arvoja, historiaa, tapahtumia ja ominaispiirteitä, lisää yhteisöllisyyttä ja edistää kohteen säilymistä myös tuleville sukupolville. Myös kulttuurimaiseman kunnostus ja hoito tuo alueelle lisäarvoa sekä luo viihtyisyyttä huomioiden niin kyläläisiä kuin matkailijoitakin. Kyläläisten aktiviteettimahdollisuuksien lisääminen ja parantaminen on myös tärkeää kylän vetovoimaisuuden vuoksi.

Kilpailuun osallistutaan kertomalla kuvin ja sanoin, miksi juuri tämä maisemateko ansaitsee tunnustuksen. Ennen maisematekoa otetaan valokuvia parannettavasta kohteesta ja maisemateon jälkeen kuvia parantuneesta maisemasta. Maisemateon jälkeen kuvaillaan tulokset.

– Kertokaa, mitä teitte ja ketkä teon tekivät. Kertokaa, miksi juuri teidän tekonne olisi vuoden maisemateon arvoinen, toivoo Katriina Koski.

Esittely valokuvineen tulee lähettää syyskuun loppuun mennessä Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntija Katriina Koskelle. Asiasta lisää tietoa Maa- ja kotitalousnaisten sivuilta.

Maakunnallinen kilpailuaika päättyy 30. syyskuuta. Maakunnalliset voittajat valitaan lokakuussa ja valtakunnallinen voittaja julkistetaan marraskuussa. Tapahtuma on osa Suomi 100 -juhlavuotta.