Junkkaala pohtii uskon ja tieteen ristiriitaa

Nykyaikainen ihminen luottaa tieteeseen ja sen saavutuksiin. Pari vuotta sitten tehtiin tutkimus siitä, kuinka lukiolaiset suhtautuvat tieteen ja kristillisen uskon suhteeseen. Lukiolaiset pitivät tieteellistä tietoa luotettavana, koska tieteen taustalla on uskottavia perusteita ja puolueettomia tieteentekijöitä.

Monet pitivät kristillisen uskon kuvaamaa luomiskertomusta epäluotettavana, koska sen tueksi ei löydy riittäviä tieteellisiä perusteita.

Miehikkälässä on sunnuntaina 17. syyskuuta miestenpäivä, jossa arkeologi ja teologian tohtori Eero Junkkaala pohtii näitä asioita. Hän on tehnyt kahtenakymmenenä kesänä kaivauksia Israelissa. Junkkaala kertoo, miltä Raamatun luotettavuus historiallisena kirjana näyttää arkeologian valossa.

Junkkaala pohtii myös sitä, miten tieteellinen ajattelutapa ja kristillinen usko ylipäätään voidaan yhdistää. Vai onko kysymys jo itsessään tuomittu epäonnistumaan. Yksi keskeinen kysymys on Raamatun luomiskertomuksen ja tieteellisen maailmankuvan välinen jännitys. Onko se jotenkin ratkaistavissa?

Junkkaala tulee Miehikkälään melkein suoraan Turusta, jossa hän luennoi edellisenä päivänä Mikko Louhivuori Memorial symposiumissa. Louhivuoren kuolemasta tulee tuolloin kuluneeksi tasan vuosi ja Junkkaala kertoo myös tämän poikkeuksellisen suomalaisen papin ja tiedemiehen urasta Israelissa.

Miestenpäivä alkaa messulla kirkossa kello 10 ja jatkuu kello 11.30 Salpalinjamuseolla.