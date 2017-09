Sulo Hovin puutöitä näyttelyssä

Sulo Hovi on syntynyt Säkkijärven Suurpäälässä ja varsinaisen elämäntyönsä hän on tehnyt veneiden suunnittelijana ja valmistajana omassa yrityksessään Luumäellä.

Puuta suvussa on työstetty jo monessa polvessa ja puuesineiden sorvaamisesta ja veistosta onkin tullut Sulolle mieluisa eläkepäivien harrastus.

Ylämaan kirjastossa oleva näyttely kiinnostaa varmasti ylämaalaisia, olivathan Sulon veljetkin Yrjö ja Eino monille tuttuja. Nyt näyttelyn vieraskirjaan toivotaankin ylämaalaisten nimiä.

Näyttely on avoinna kirjaston aukioloaikoja sunnuntaihin 8. lokakuuta saakka.