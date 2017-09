Opiskelijat tutustuvat eräelämään Jermulassa

Kouvolan seudun ammattiopiston (KSAO) luonto- ja ympäristöalan ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat suuntaavat syyslukukauden alkumetreillä Jermulaan, Salpapolun varrella sijaitsevaan erämaakohteeseen Miehikkälässä. Keskiviikosta perjantaihin kestävä retki edustaa Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen uudistuksen mukaista opetusta, jota KSAO:n luonto- ja ympäristöalan opettajat toteuttavat jo toista vuotta.

Opetus on siirretty kokonaan pois luokasta, suoraan tulevaan työympäristöön. Retkellä opitaan aidoissa olosuhteissa, paitsi erätaitoja, myös luonnossa ohjaamista, ekologiaa, lajin tunnistusta, tutkimusmenetelmiä sekä ympäristölainsäädäntöä. Tiedossa on myös muun muassa metsäjoogaa ja erilaisia erätaitoaiheisia tehtäviä rastiradalla. Ruuan jokainen valmistaa retkikeittimellä ja avotulella.

Retki toivottaa uudet oppilaat tervetulleiksi ja vanhoilla opiskelijoilla on tilaisuus hioa oppimiaan ammattitaitoja opettajien ohjauksessa. Vasta-aloittaneet toimivat harjoitusasiakkaina toisen vuoden opiskelijoille, jotka vastaavat kaikista valmisteluista itsenäisesti.

Aikataulu, ruoka, turvallisuus, varusteet ja ryhmäaktiviteetit ovat kaikki huolellisen suunnittelun tulosta, lisäksi allekirjoittaneet oppivat markkinointia ja median eri kanavien hyödyntämistä. Paikan päällä ympäristönhoitajat huolehtivat ympäristön siisteydestä, toimivuudesta ja turvallisuudesta, ja luonto-ohjaajat ohjelmasta ja aikataulusta.

Luonnonvaratuottajat tutustuttavat asiakkaat lähiympäristön luonnonvaroihin ja niiden hyödyntämiseen, muun muassa jokaiseen ateriaan on tarkoitus tuoda jotain lähiluonnosta.