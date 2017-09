Kaakkoisrallissa ajetaan juhlakilpailu

Tulevana lauantaina Kaakkoisrallissa nähdään 40-vuotisjuhlakilpailu. Se ajetaan Virolahden ja Miehikkälän alueella ja se on F-rallisarjan osakilpailu.

Pitkän historian omaavaa Kaakkoisralli on ollut Kaakonkulman oma ralli vuodesta 1977. Ensimmäisen Kaakkoisallin lähtö vuonna 1977 oli Haminan ammattikoululta ja erikoiskokeita oli 11 Vehkalahden, Miehikkälän, Luumäen ja Virolahden alueella.

Vuosien mittaan ovat Kaakonkulman tiet tulleet tutuiksi, mutta vielä ajamattomiakin teitä löytyy. 40 vuotta sitten autokuntia oli 136, nyt mennään hieman pienemmällä määrällä. Ilmoittautuneita tämänvuotiseen ralliin on 98, joista yksi joutui perumaan jo ennen kilpailua teknisten ongelmien vuoksi.

Rallin järjestävinä seuroina toimivat Haminan seudun ja Kotkan Urheiluautoilijat.

Ensimmäisessä Kaakkoisrallissa ajaneen Tenho Myllymäen (HamUA) nimi löytyy juhlarallinkin osanottajien joukosta. Kilpailussa mukana myös KaakkoisRallin usein voittanut Marko Uutela (HamUA).

F-Rallisarjan osakilpailun kilpailukeskuksena toimii Harjun Oppimiskeskus, jonka alueelle eri toiminnot sijoittuvat. Erikoiskokeet ovat vauhdikkaita, teiden vaihdellessa isosta valtion tiestä pienempään yksityistiehen.

– Ratamestarit ovat tehneet hyvää työtä, reitti on varmasti mielenkiintoinen ja haastava. Käydäänpä erikoiskokeella myös hetki rajavyöhykkeen vieressä. Kilpailijat ovat viihtyneet Kaakonkulman sorateillä ja uskomme heidän viihtyvän myös tänä vuonna, kilpailunjohtaja Leena Tammilehto sanoo rallin tiedotteessa.

Kilpailun lähtö tapahtuu kello 11. Ensimmäisiä kilpailijoita odotetaan maaliin noin kello 16 ja kaikki tulokset ovat selvillä noin kello 18, jonka jälkeen on vuorossa palkintojenjako.

Katsojat voivat lunastaa maksua vastaan katsojan oppaan, joita on saatavissa Harjusta, Miehikkälässä Ravintola Susihukkasesta ja Virojoella K-Rauta Hallikaiselta. Oppaiden myynti alkaa lauantaina kello 9.