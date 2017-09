Väärennetty ajokortti Vaalimaalla

Kaakkois-Suomen rajavartiosto tutkii tapausta, jossa ukrainalaisen mieshenkilön epäillään syyllistyneen väärennykseen hänen esittäessään rajatarkastuksen yhteydessä väärennetyn Latvian ajokortin viime perjantaina Vaalimaalla.

Henkilö on kuulusteluissa myöntänyt teon ja kertonut tarvinneensa ajokorttia, koska hänellä ei ollut voimassa olevaa ajo-oikeutta aikaisemmasta rattijuopumustuomiosta johtuen.

Sunnuntaina rajavartiosto tavoitti kahdessa eri tapauksessa venäläiset mieshenkilöt, jotka puhalsivat alkometriin yli sallitun rajan.

Toinen henkilöistä oli liikkeellä raskaalla ajoneuvoyhdistelmällä, ja hän puhalsi vartioston suorittamassa tarkkuusalkometrikokeessa 0,27 mg/l. Toinen mieshenkilöistä oli puolestaan liikenteessä henkilöautolla ja tarkkuusalkometrikokeen tulos näytti hänen osaltaan 0,49 mg/l. Rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea tai 0,22 mg/l alkoholia uloshengitysilmassa.

Kaiken kaikkiaan alkusyksy on ollut vilkasta Kaakkois-Suomen rajavartioston ylityspaikoilla. Viimeisen kahden viikon aikana rajanylitysliikenteestä on noussut esiin rikosasioita, joista on avattu esitutkinta yhteensä 27 eri tapauksessa. Rikosnimikkeet ovat vaihdelleet vaarallisen esineen hallussapidosta rattijuopumuksiin, väärennyksiin ja valtionrajarikokseen. Sakkoja kirjoitettiin eri rikosnimikkeistä yhteensä 197 kappaletta.

Imatran Räikkölässä Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti kiinni perjantaina valtionrajarikoksesta epäillyn henkilön. Henkilö ylitti valtakunnan rajan luvattomasti Venäjältä Suomeen maastorajan kautta. Henkilö anoi kiinnioton yhteydessä turvapaikkaa.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto jatkaa tapauksen selvittämistä.