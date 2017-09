Harjussa kisattiin SM-mitaleista

HARJUN oppimiskeskus isännöi viikonloppuna poniratsukoiden ja junioreiden kenttäratsastuksen SM-kilpailuja. Mukana oli lähes sata ratsukkoa, mikä sai kilpailunjohtajana toimineen taitovalmentaja Minna Pekkalan myhäilemään tyytyväisenä.

– Viikonloppu on mennyt loistavasti. Olemme erittäin tyytyväisiä sekä osallistujien että yleisön määrään. Täällä on ollut useampia satoja katsojiakin, Pekkala totesi sunnuntaina kisaurakan kääntyessä loppusuoralle.

Myös tuomariston puheenjohtaja, Suomen Ratsastajainliiton hallituksen jäsen Osmo Metsälä oli tyytyväinen kisaviikonloppuun.

– Harjussa on aivan loistavat puitteet, ja kaikki järjestelyt ovat toimineet erittäin hyvin. Myös ratsastajia on ollut mukavasti, ja luokat ovat olleet tasoonsa nähden kovatasoisia. Kyllä täällä varmasti ikäluokkien parhaimmisto on paikalla.

Metsälä kiitti kilpailun isäntiä siitä, että Harjussa on panostettu paljon suorituspaikkojen rakentamiseen. Esimerkiksi maastoesterata uusittiin kokonaan viime keväänä näitä SM-kisoja varten. Uuden radan on suunnitellut ratsastuskouluyrittäjä ja valmentaja Aki Karhapää.

Metsälän mielestä Harju soveltuukin nyt erinomaisesti helppojen luokkien arvokisojen järjestämiseen.

– Harjussa on poikkeuksellisen hyvää myös se, että täältä löytyy tallipaikkoja hevosille ja majoituspaikkoja ihmisille ihan kisakeskuksen alueelta.

Junioreiden Suomen mestaruuden Harjussa voitti Ylöjärven Ratsastajien Suvi Järvi ratsulla Orlanda II, hopeaa sai Ratsastusseura Pikadorien Veera Manninen Colibrilla ja pronssille ratsasti Salo Riding Clubin Anni Huovinen Quintero B:llä.

Poniratsukoiden kultamitalin sai Perhonjokilaakson Ratsastajien Siiri Hietalahti tammalla Connors Lady. Hopeaa ottivat Iisalmen Ratsastajien Nanna Peltokangas ja Ruusukiven Laura’s Bettina ja pronssia Lempäälän Ratsastusseuran Julia Nikkanen ja Ibris.

Alueiden välisen joukkuemestaruuden voitti Etelä-Suomen tiimi. Toiselle sijalle nousi Itä-Suomi ja kolmanneksi Kaakkois-Suomi.

Harjussa kisattiin myös Kaakkois-Suomen aluemestaruuksista. Tämän kisan voittivat Etelä-Karjalan Urheiluratsastajien Miila Mättölä ja ratsu Ballyheerin Warrior.

Marju Perilä

Tuloksia:

Luokka 1, 80 cm, avoin kaikille:

1) Ella-Maria Jantunen / Rape Rockefeller (PRP-72), 56,1, 2) Minja Mikkola / Chief Alfarvad Z (KOR), 57,7, 3) Kaisa Kouhia / Haubica (TAVA), 58,4, 4) Heidi Päivärinta / Attam (POM), 58,5, 5) Eerika Sällinen / Emperon (LmR), 64,4, 6) Susanna Järäinen / Bella Donna (RUSKO), 83,3, 7) Miila Mättölä / Reventon M (EKR), 84,9, 8) Anna Lehto / Micador Y (E-KR), 120,1, 9) Katja Lääti / Quality Girl (Hurjat), 158,4, 10) Noora Metsänen / Odysseus Melody 36 IC (HAMR), 10) Emma Helander / Benjini (PeuRa), 10) Jenni Tauschi / Pa-De-De (EKR), 10) Hannele Kihlström / Firecape Daniel (KRS), 10) Kerttu Hakkarainen / Ricardo III (KOR), 10) Helmi Luoto / Tiana (POM), 10) Sinna Mikkola / Fieldhill Legent (KOR), 10) Julia Virkkala / Pomeranets (EKR), 18) Belinda Ahlberg / Hrogas (POM), 19) Anniina Paalanen / Pähkinänsärkijä (GR), 19) Päivi Kallionpää / Jesmiinala (LaRS).

Luokka 2, 90 cm, avoin kaikille:

1) Garin Helenius / Come Back Sissy (YRa), 49,6, 2) Minna Leppälä-Pirtilä / Romeo M (PeuRa), 52,9, 3) Niina Holmberg / Mecenas (POM), 53,3, 4) Heidi Päivärinta / Perfecta (POM), 53,3, 5) Miila Mättölä / Ballyheerin Warrior (EKR), 53,3, 6) Veera Manninen / Avanti (PRP-72), 54,4, 7) Essi Kerminen / Agro (PRP-72), 54,4, 8) Monica van Assendelft / Chupito M (PR-BR), 55,3, 9) Emmi Hämäläinen / Vääntövoima (PRP-72), 55,8, 10) Miila Mättölä / Akrobats (EKR), 58,9, 11) Sini Mänttäri / Fieldhill Fantasy (KkR), 59, 12) Anniina Takanen / Karino III (KRC), 59,7, 13) Kati Kemppainen / Patna (OR), 61, 14) Jenni Santanen / Ratun Rölli (TS Ratu), 61,7, 15) Saila Yli-Koivisto / Inez of Finland (LR TEAM), 63,7, 16) Tinja Mukala / Cuneo (KkR), 82,1, 17) Minttu Ketonen / Alias Yumyam (LR TEAM), 97,8, 18) Amelia Kettunen / Hilton Ilo (RaVe), 99,6, 19) Niina Hotakainen / Quanita (OR), 123,4, 20) Henna Ek / Ferdinand Kassarist (OR), 128,8, 21) Satu Juvonen / Cooperhill Dantzer (KOR), 131,3, 22) Kirsti Rissanen / Gelinotte Grey (ITR), 22) Jenni Vattulainen / Aloha VD Tichelrij Z (RCM), 22) Axel Lindberg / SG Marimia (HusR), 22) Hanna Sumia / Peikkopoika (MekaRat), 22) Ella Jykylä / Apris Etnologi (ÄMR), 22) Kaisa Klemola / Pfaff (NURK), 22) Susanne Orelma-Törmänen / Gouvernante van de Donkhoeve (OR), 22) Sami Siltakorpi / Ratun Ritari (NR), 22) Anni Sahlström / Constanza (VH), 22) Jaana Hakala / Ostoja (TRS), 22) Venla Laitinen / Evita HX (RvR), 22) Nea Rissanen / Erica (ITR), 34) Janita Eronen / Libre Z (TS Ratu), 34) Matilda Kursi / E. Deus ex Inferno (VARSA).

Luokka 3, 105 cm, avoin kaikille:

1) Linda Immonen / Kandelus (SuoVaRi), 56,8, 2) Jaana Pulkkinen / Difonius SDH (E-KR), 58,5, 3) Katariina Kuronen / Devina D’09 (PeuRa), 58,6, 4) Anne-Mari Vanhanen / Lacoste (DESE), 61,8, 5) Veera Manninen / Octavia (PRP-72), 62,7, 6) Kristiina Hurmerinta / Millway’s Rosec (SkaRa), 64,3, 7) Janina Karinen / Noble Dark Agent (HA-71), 84,8, 8) Stina Leskelä / Varga (PJR), 93,6, 9) Kristiina Hurmerinta / Tycjan (SkaRa), 10) Tiina Kerttula / Bandit (GR).

Luokka 4, helppo, ponien SM:

1) Siiri Hietalahti / Connors Lady (PeRa), 51, 2) Nanna Peltokangas / Ruusukiven Laura’s Bettina (IiRat), 60,2, 3) Julia Nikkanen / Ibris (LmR), 61, 4) Hedwig Wikström / Snow Princess (ErE), 68,2, 5) Elmo Laiho / Ewan Stone (KeSeRa), 116,8, 6) Amanda Grant / Visar (ErE) , 6) Vilma Virtanen / Trix (LaRS), 6) Lina From / Pain Riche (NHV) , 6) Sofia Koivuniemi / Hoppenhof’s Luuk (VARSA), 6) Anselmi Laiho / Candyman Joe (KeSeRa), 11) Amanda Nygård / De Almendra (NURK), 11) Julia Tossava / Ville (TKR).

Luokka 5, helppo, junioreiden SM:

1) Suvi Järvi / Orlanda II (YRa), 47,5, 2) Veera Manninen / Colibri (PRP-72), 50,7, 3) Anni Huovinen / Quintero B (SRC), 52,8, 4) Sami Siltakorpi / Lucky Accord (NR), 54,6, 5) Johanna Pohjonen / Claned Cayenne (PeuRa), 57,1, 6) Heidi Perttu / Silvana (KJR), 61,2, 7) Taika Vapalahti / Coralle (MRS), 62,9, 8) Kiara Herranen / Cordelette (SRC), 64,3, 9) Veera Pitkänen / Linas (EKR), 65,3, 10) Veera Manninen / Lanselots II (NR), 68,2, 11) Carolina Sudhom / Welur-A (LowRid), 69,3, 12) Sonetta Humala / Nahaj (KARA), 69,3, 13) Elmo Laiho / Elsa’s Isabelle (KeSeRa), 70,4, 14) Noora Ala-Äijälä / Quickly KS (LaRa), 106,1, 15) Hedwig Wikström / CVR Shakiro (ErE), 112,3, 16) Anni Huovinen / Bonmahon Blue Grass (SRC), 17) Janita Eronen / Lowhill Mission Man (TS Ratu).

Alueiden välinen joukkuemestaruus:

1) Etelä-Suomen alue 161,5 (Monica van Assendelft / Chupito M, Minna Leppälä-Pirtilä / Romeo M, Axel Lindberg / SG Marimia, Niina Holmberg / Mecenas), 2) Itä-Suomen alue 164,6, 3) Kaakkois-Suomen alue 172,0 (Anniina Takanen / Karino III, Satu Juvonen / Cooperhill Dantzer, Sini Mänttäri / Fieldhill Fantasy, Miila Mättölä / Ballyheerin Warrior).

Kaakkois-Suomen aluemestaruus:

1) Miila Mättölä / Ballyheerin Warrior 53,3, Etelä-Karjalan Urheiluratsastajat ry, 2) Sini Mänttäri / Fieldhill Fantasy 59,0, Kotkan Kilparatsastajat ry, 3) Anniina Takanen / Karino III 59,7, Kymenlaakson Riding Club ry, 4) Tinja Mukala / Cuneo 82,1, Kotka Kilparatsastajat ry, 5) Satu Juvonen / Cooperhill Dantzer 131,3, Kotkan Ratsastajat ry.