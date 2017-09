Bunkkerimuseolla ulkoillaan huomenna

KAAKON kaksikon vammaisneuvosto järjestää yhdessä Kaakon Ladun kanssa ulkoilutapahtuman Virolahden bunkkerimuseolla lauantaina. Tapahtuma on tarkoitettu kaikelle kansalle.

– Vaikka vammaisneuvosto on tämän suunnitellut, tapahtuma on tarkoitettu vammaisten ja heidän perheidensä lisäksi kaikille perheille, toimikautensa jo päättäneen Virolahden vammaisneuvoston puheenjohtaja Liisa Hanski kertoo.

– Vammaisneuvostossa eletään nyt murrosaikaa. Tämän tapahtuman on vielä suunnitellut entinen vammaisneuvosto. Uusi vammaisneuvosto, joka on Kaakon kaksikon yhteinen, valittiin elokuussa, mutta se ei ole ehtinyt vielä kokoontua, seurakunnan edustajana myös uuteen vammaisneuvostoon kuuluva Hanski selvittää.

Liisa Hanski muistuttaa, että vammaiskäsite on hyvin laaja.

– Vammaisneuvostoonkin kuuluu muun muassa sydänyhdistyksen, keuhkoyhdistyksen, kehitysvammaisten ja liikuntarajoitteisten edustajia.

Myös diabetesta ja reumaa sairastavien sekä mielenterveyskuntoutujien tukiyhdistyksillä on edustus vammaisneuvostossa.

Hanski kertoo Virolahden vammaisneuvoston pohtineen jo viime talvena tapahtumaa, joka kokoaisi eri-ikäisiä ja -kuntoisia ihmisiä yhteiseen tapahtumaan ulos, terveitten harrastusten pariin.

– Luonteva yhteistyökumppani oli Kaakon Latu ja luonteva paikka bunkkerimuseo, jossa on helposti liikuttavaa maastoa.

Koko perheen ulkoilutapahtuma järjestetään Virolahden bunkkerimuseolla lauantaina kello 11–14. Kaakon Latu järjestää paikalle nuotiotulet pannukahvia ja makkaranpaistoa varten. Bunkkerimuseon opas Erkki Rikkola vetää tapahtuman aluksi museon esittelykierroksen, joka sopii myös lapsille.

– Sen jälkeen ohjelmassa on muun muassa vapaata oleskelua ja seurustelua nuotion äärellä, Kaakon Ladun puheenjohtaja Virpi Pietikäinen kertoo.

