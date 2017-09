Kieronkylän lenkki mukaan ympärijuoksuun

Ylämaan Sirkjärvellä juostaan perinteikäs kymmenen kilometrin mittainen Sirkjärven ympärijuoksu sunnuntaina 17. syyskuuta. Tänä vuonna tarjolla on myös kuuden kilometrin pituinen Kieronkylän lenkki.

Uutta on myös se, että tälle lenkille on sauvakävelijöille oma sarja. Kilpasarjojen lisäksi järjestäjät ovat halunneet ottaa kisaan mukaan hölkkä- ja sauvakävelysarjat, jotta osallistumiskynnys olisi mahdollisimman matala kenelle hyvänsä kunnostaan huolehtivalle.

Osallistujalista on vasta muotoutumassa, mutta merkillepantavaa on, että esimerkiksi viime vuonna Sirkjärven ympärijuoksu oli kisa, jossa Alisa Vainio testasi juoksukuntoaan.

Sirkjärven ympärijuoksu 17.9. kello 11 alkaen. Lähtö ja maali sijaitsevat Sirkjärven metsästäjien majalla.