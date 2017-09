Yrityksissä varovaisen positiiviset odotukset

Suomen Yrittäjien, Finnveran sekä työ- ja elinkeinoministeriön toteuttamassa syksyn pk-yritysbarometrissa yritysten odotukset lähiajan suhdannenäkymistä ovat jatkuneet positiivisina viime keväästä.

Kymenlaakson alueella yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on noussut keväästä seitsemän prosenttiyksikköä ollen nyt +36. Ennallaan suhdanteiden arvioi pysyvän noin puolet alueen pk-yrityksistä, mikä on lähes vastaava määrä kuin viime keväänä. Koko maan pk-yrityksistä 47 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan ja 9 prosenttia huononevan, jolloin saldoluku on +38 kun se viime keväänä oli +35.

Kymenlaakson alueen työllisyysnäkymät jäävät selvästi kevään tilannetta heikommiksi. Alueen saldoluku on laskenut seitsemän prosenttiyksikköä ollen nyt +7. Koko maassa odotukset henkilökunnan määrän osalta ovat vastaavat kuin keväällä.

Kymenlaaksossa positiivisista odotuksista huolimatta ei vielä nähdä kannusteita kasvuun. Alueella on eniten mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä yrityksiä. Voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä on alueella nyt vähemmän kuin vielä keväällä.

Yritystoiminnan loppumista ennakoi 4 prosenttia vastaajista, mikä on yhden prosenttiyksikön verran enemmän kuin keväällä. Koko maassa on myös eniten mahdollisuuksien mukaan kasvuhakuisia pk-yrityksiä. Yritystoiminnan loppumista ennakoi 3 prosenttia koko maan yrityksistä. Investoinnit ja henkilöstön koulutus ovat Kymenlaaksossa ja koko maassa pk-yritysten eniten käytettyjä uusiutumisen keinoja.

Alueella ja valtakunnallisesti pk-yritykset näkevät eniten kehittämistarvetta markkinoinnissa ja myynnissä, henkilöstön kehittämisessä sekä verkottumisessa. Pahimpina kehittämisen esteinä nähdään kustannustaso, kilpailutilanne ja yritystoiminnan sääntely. Kevään tilanteeseen verrattuna pk-yritykset kokevat yleisen suhdanteen ja taloustilanteen aiempaa pienempänä kehittämisen esteenä.

Pk-yritykset hyödyntävät digitaalisista työkaluista ja palveluista eniten kotisivuja, sosiaalista mediaa ja pilvipalveluja. Yrityskuvan vahvistuminen, uusien asiakasryhmien tavoittaminen sekä asiakaspalvelun parantuminen arvioidaan yrityksissä merkittävimmiksi digitalisoitumisesta syntyviksi mahdollisuuksiksi.

Noin puolet Kymenlaakson pk-yrityspäättäjistä suunnittelee omistajanvaihdosta ja vaihdos aiotaan toteuttaa useimmiten lähimmän viiden vuoden aikana. Yrityksen tai liiketoiminnan ostamista suunnittelee noin viidesosa vastaajista.