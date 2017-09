Osuuskauppa aloitti ilta-alen

Punalaputetuista elintarvikkeista on saanut Kymen Seudun Osuuskaupan ruokakaupoissa maanantaista alkaen viimeisinä aukiolotunteina 60 prosentin alennuksen.

Punalaputuksella tarkoitetaan vanhenemassa oleviin tuotteisiin laitettavaa alennustarraa. Kymen Seudun Osuuskaupan myymälöissä punalappujen alennusprosentti on 30. Ilta-alen aikaan punalaputetuista elintarvikkeista saa alennusta 60 prosenttia.

– Ilta-alella kannustamme asiakkaitamme ostamaan alennettuja elintarvikkeita. Laajentuneet aukioloajat pienensivät hävikkiämme jo viime vuonna ja nyt ilta-alen myötä lisäämme kierroksia, kaupallinen johtaja Ari Hyytiä sanoo Kymen Seudun Osuuskaupan tiedotteessa.

Ilta-alen saa KSO:n Prismoista, S-marketeista, Saleista sekä ABC-liikennemyymälöiden yhteydessä toimivista marketeista ja Saleista. Alekäytäntö vaihtelee hieman ketjuittain: Prismoissa, S-marketeissa ja Sale-myymälöissä suuremman alennuksen saa myymälän viimeisenä aukiolotuntina.

ABC-liikennemyymälän yhteydessä toimivassa marketissa tai Salessa alennuskäytäntö on voimassa kaikkina päivinä kello 21-24. Osa myymälöistä sulkeutuu kello 22 ja osa on avoinna läpi vuorokauden.

Myymälöissä tiedotetaan alennuksen alkamisesta muun muassa kuulutuksilla ja julisteilla. Alennuksen saa kassalla. Oman kaupan ilta-alen alkamisajankohdan voi tarkistaa omasta kaupasta tai osoitteesta Patarumpu.fi.

Ruokahävikin vähentäminen on KSO:lle tärkeää taloudellisesti ja vastuullisesti. Hävikkiä tulee kuitenkin vääjäämättä monista sitä vähentävistä toimenpiteistä huolimatta. Viime vuonna KSO:n ruokahävikki oli 1,6 prosenttia myynnistä. Vanhenemassa olevien tuotteiden myyminen alennuksella on tehokas keino saada lukua vieläkin pienemmäksi.

– Ensisijaisesti pyrimme lahjoittamaan hävikin hyväntekeväisyyteen kumppaneidemme avulla, joita meillä on noin 25. Jos se ei ole mahdollista, menee hävikki hyötykäyttöön energiantuotantoon, Hyytiä kertoo.

Hävikistä noin 20 prosenttia on kasviksia, saman verran leipää ja 5 prosenttia maitotaloustuotteita. Loput 55 prosenttia jakaantuvat melko tasaisesti eri tuoteryhmien kesken.