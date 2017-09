Edu Kettunen ja Markus Vuorinen konsertoivat Haminan Valojen yössä

Tuhlaajapojan ja lentäjänpojan ilmaiskonsertti Johanneksen kirkossa kruunaa Haminan seurakunnan mukanaolon tämän vuoden Valojen yö -tapahtumassa.

Konsertissa muusikot ja lauluntekijät Edu Kettunen sekä Markus Vuorinen esittävät kirjoittamiaan lauluja vuosien varrelta.

Kettunen ja Vuorinen ovat lauluntekijöitä, joille laulu on enemmän kuin vain mukava melodia ja kivat sanat.

– Laulumme ovat pieniä tarinoita, joihin kätkeytyy suuria ajatuksia ihmiselämästä.

Yhden ihmisen elämä on aikamoinen tarina kaikkine käänteineen, Vuorinen pohtii.

– Luulen, että ihmiset pyrkivät kohti samaa päämäärää eri suunnista, vaikka näyttäisikin siltä, että kaikki ovat matkalla kohti ihan jotain omaa juttua. Lopulta kaikkien tavoitteena on kuitenkin jonkinlainen rauha ja tyytyväisyys, jatkaa Kettunen.

Haminan seurakunta on mukana tarjoamassa kaupunkifestivaalin kävijöille kulttuuria, valoa, iloa ja elämän eväitä pimenevässä syksyssä.

Johanneksen kirkko on auki perjantai-iltana kello 17-21 ja ilmaiskonsertti alkaa kello 19. Konsertissa kerätään kolehti Medialähetystyölle.

Kirkon piha-alueella jaetaan lapsille ilmapalloja, vaelletaan Valoja ja Varjoja -rukouspolulla, esitellään Merimieskirkon ja Medialähetys Sansan toimintaa sekä pidetään lähetyskahvio avoinna tarjoten grillimakkaraa ja rikkaita ritareita.