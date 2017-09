Maali häämöttää jo E18-työmaalla

Alkanut syksy on vielä kiivasta tierakentamisen aikaa, mutta marras-joulukuussa tahti tulee selvästi hiipumaan, kun valtaosa kaikista tieurakoista on saatu päätökseen. Kolme vuotta kestävän tieurakoinnin loppusuoralla tehdään vielä päällystystöitä ja maisemointia, sekä rakennetaan aitoja ja telematiikkalaitteita ja tehdään muita viimeistelytöitä. Tie avataan liikenteelle niin, että ystävänpäivänä 14. helmikuuta otetaan käyttöön Kattilainen–Virojoki-väli ja 1. maaliskuuta Virojoki–Vaalimaa-väli.

Moottoritietyömaan lähtölaukaus kuultiin kesäkuussa 2015, jonka jälkeen suururakka on edennyt vaiheittain koko 32 kilometrin mittaisella matkalla Haminasta Vaalimaalle. Kiivaimmillaan rakentaminen oli viime vuoden aikana, mutta kyllä kuluvanakin vuonna työmaalla on ollut satoja ihmisiä työnsä äärellä. Tällä hetkellä tietä urakoidaan noin 320 henkilön voimin.

Tien päällystysurakasta alkaa valmiina olla nyt jo noin 80 prosenttia. Juuri asvaltointi on se tekijä, joka saa ohikulkijan kunnolla hahmottamaan tiekäytävän. Moottoritien neljä kaistaa erottuvat nyt lähes koko matkalla hyvin selvästi.

Kun hanke on nyt valmistumassa, onkin jo aika kääntää katseet moottoritieaikaan. Ennen sen rakentamista uumoiltiin, että pelkästään uusi väylä tuo tullessaan elinvoimaa ja hyvinvointia alueelle. Vaalimaan isot hankkeet ovat vielä aloittamatta, mutta yleensä uusien tieväylien varrelle on kehittynyt elinkeinoelämää luontaisesti. Näin tietysti Kaakonkulmalla toivotaan edelleen.

E18 Hamina–Vaalimaa -moottoritie on Suomen suurin tiehanke, kokonaisarvoltaan 660 miljoonaa euroa. Lähivuosina vastaavia väylähankkeita tässä maassa tuskin nähdään.