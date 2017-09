Moottoritien työmaa kääntymässä loppusuoralle

E18-MOOTTORITIEN rakentaminen etenee aikataulussaan. Käytännössä varsinainen tierakentaminen valmistuu marraskuun loppuun mennessä, mutta Kattilaisten ja Vaalimaan välinen tieosuus avataan kokonaan liikenteelle suunnitelmien mukaisesti 1. maaliskuuta ensi keväänä.

– Työt ovat edenneet hyvin. Ei voi sanoa, että oltaisiin etuajassa, mutta ei myöhässäkään, luonnehtii tietä urakoivan YIT Rakennus Oy:n tuotantopäällikkö Jarmo Lahtinen.

Lahtinen laskeskeli viime viikolla, että tien päällystysurakasta on valmiina 75-77 prosenttia. Viimeisenä päällystyskohteena tehdään syksyn aikana Virojoen uusi kiertoliittymä.

Myös kaikki tien sillat on jo valettu. Niillä tehdään viimeistelytöitä ja vedetään vielä asvaltointi.

Tietyömaan vahvuus on tällä hetkellä noin 320 henkilöä. Kun asvaltointityöt on pääosin marraskuun loppuun mennessä tehty, määrä vähenee huomattavasti.

Mutta vaikka tie alkaisi kulkijan mielestä kohta valmiilta näyttääkin, paljon on vielä tehtävää.

– Varustelu- ja viimeistelytyöt jatkuvat. Sinne rakennetaan muun muassa liikenteenohjauslaitteet, tehdään kaidetyöt ja asennetaan telematiikkavarusteet, Lahtinen luettelee.

Yksi viimeisistä tehtävistä ovat kovasti kiinnostavat riista-aidat. Riista-aitojen tolppia on pystytetty kesän aikana monille osuuksille, mutta verkot vedetään vasta myöhemmin.

– Ne tehdään tammikuussa, Lahtinen toteaa.

Syksyn aikana työmaalla tapahtuu jo paljon muutakin sellaista, mikä tulee jäämään näkyville. Tiealueelle tullaan istuttamaan tuhansia kappaleita taimia, kuten vuorimäntyjä, haapoja ja lehmuksia.

– Me puhumme kivi- ja viherrakentamisesta. Siihen kuuluvat myös kovat pintavarustelut, kuten reunakivet. Myös istutukset, nurmetukset ja tietyissä paikoissa jopa metsitykset kuuluvat vielä tehtäviin töihin. Istutukset on aloitettu tällä viikolla ja ne saadaan valmiiksi marraskuun puoliväliin mennessä.

Moottoritie valmistuu niin, että Kattilaisten ja Virojoen välinen osuus siitä avataan liikenteelle 14. helmikuuta eli ystävänpäivänä. Virojoen ja Vaalimaan välinen osuus avataan sitten maaliskuun alussa.

Moottoritie rakennetaan niin sanotulla elinkaarimallilla, jossa tietä rakentava YIT jatkaa myös tien kunnossapitäjänä aina vuoteen 2034 asti. Nuo tehtävät tulevat olemaan luontainen jatkumo sille, että YIT huolehtii jo nyt Kotkan alueurakan ja Haminan ohitustien kunnossapidosta.

Kunnossapidon suurimmat tehtävät tulevat olemaan talviaikaiset auraukset ja suolaus.

Moottoritien valmistumisen jälkeen päällystetään nykyinen valtatie 7 ja siellä korjataan muutamia siltoja. Virojoelta itään päin rakennetaan kevyen liikenteen väylät.

– Niissä kohtaa, joissa on rekkakaista, kaistojen väliin rakennetaan kaide ja rekkakaistoista tulee kevyen liikenteen väyliä, Jarmo Lahtinen kertoo.

Viime aikoina työmaan eri osuuksilta on kantautunut tietoja, joiden mukaan alueella on liikkunut luvattomia kulkijoita.

– Se on ehdottomasti kiellettyä, koska se voi olla jopa vaarallista. Siellä voi olla kiviä tiellä tai päällyste loppua äkisti, muistuttaa YIT:n tiedottaja Venla Ristola.

JUKKA KINNUNEN