Osta tilalta! -päivä järjestetään toisen kerran

OSTA TILALTA! -päivänä kohtaavat tuottajat ja kuluttajat. Valtakunnallinen päivä järjestetään toista kertaa 16. syyskuuta. Kymenlaaksossa tapahtuu parilla kymmenellä tilalla, joihin kokoontuu useampia yrittäjiä.

– Saimme kuluttajilta ja yrittäjiltä selkeän viestin, että ruoka ja yrittäjyys kiinnostavat. Jonkinasteinen yllätys oli, että yksittäinen tuote ei välttämättä kiinnosta, vaan tarvitaan monipuolinen kattaus palveluja ja tuotteita, sanoo ProAgrian elintarvikkeiden ja viennin asiantuntija Tuula Repo.

Viime vuonna päivä kiinnosti erityisesti eteläisessä Kymenlaaksossa. Kouvolassa samaan aikaan vietettiin Lähiruokamessuja.

– Nyt Lähiruokamessut ovat viikkoa aikaisemmin ja olemme siellä markkinoimassa Osta tilalta -päivää. Yhteistyötä teemme laajemminkin Lähiruuan Ystävien kanssa.

Ruokaretkibussit järjestetään tälläkin kertaa niin Pohjois- kuin Etelä-Kymenlaaksossakin.

– Viime vuonna eteläinen bussi täyttyi nopeasti. Nyt uskomme, että myös Kouvolan alueen kierros kiinnostaa.

Tuula Repo korostaa tilakohtaisen markkinoinnin merkitystä myös tapahtumissa. ProAgrian rooli on jatkossa neuvonnallinen.

– Markkinointi on kaikessa liiketoiminnassa kaiken a ja o. Pelkästään valtakunnallinen tai verkkomarkkinointi ei riitä, vaan toivomme tilojenkin osallistuvan päivän markkinointiin ja yhteistyöhön useamman toimijan kanssa. Kotisivut ja Facebook kannattaa pitää ajan tasalla.

Säällä on aina oma merkitystä, mutta Repo tuumii, että tänä kesänä on ollut pakko liikkua säällä kuin säällä.

– Uskon, että keliä suurempi merkitys on tilojen tarjonnalla. Jos tilalle on koottu erilaista toimintaa ja useamman yrittäjän tuotteita, se kiinnostaa kuluttajia.

Repo vinkkaa eteläisestä Kymenlaaksosta paria kiinnostavaa kierroskohdetta.

– Jalon Mylly Liikkalassa, Metson tila Metsäkylässä ja Aholafarm Haminassa on hyvä kierros. Toinen mielenkiintoinen kohde on tutustuminen Takatalo & Tompuri Breweryn pienpanimoon Virolahdella. Harvoin pääsee tutustumaan olutpanimoon. Panimosta ei saa tuotteita myydä, vaan seuraava kohde on Takaladon Liha & Kala, josta tuotteita löytyy.

Pohjois-Kymenlaaksosta löytyy myös mielenkiintoisia kierroksia. Elimäellä on suoranainen rypäs. Mustilan alueelle kokoontuu useampi yritys. Strutsitila on myös mielenkiintoinen kohde samoin kuin Paavolan Kotijuustola. Puotimaalla sijaitsee Korialla. Lukkarin Maatilalla Myllykoskella voi ostaa lihaa ja makkaraa ja katsella possuja.

Stiina Kokkonen