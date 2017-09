Kävellen kunniaa sotiemme veteraaneille

Sotiemme veteraanijärjestöjen valtakunnallinen Kansa kävelemään -päätapahtuma on Kotkassa Sapokantorilla sunnuntaina 24. syyskuuta. YK:n rauhanpäivän yhteydessä Maailman veteraanijärjestön kehotuksesta järjestettävän kävelyn suojelijana on tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Kansalaistapahtuma on maksuton ja avoin kaikille.

– Veteraanisukupolvi taisteli suurin uhrauksin maamme itsenäisyyden ja vapauden puolesta. Tätä itsenäisyyttä ja vapautta me suomalaiset osaamme ja meidän tulee arvostaa. Kansa kävelemään -tapahtumat tekevät kunniaa sotiemme veteraaneille, Sauli Niinistö sanoo lähettämässään tervehdyksessä. Koko tervehdys luetaan paikalla.

Kävely alkaa kello 12. lyhyellä varttitunnin ohjelmalla, jonka jälkeen osallistujilla on valittavana mieleisin kolmesta 1-5 kilometrin pituisesta reitistä. Sotiemme veteraaneille ja muille ikäihmisille saattajina on varusmiehiä ja rauhanturvaajia. Merkityt kävelyreitit ovat Sapokan ja Katariinan alueella.

Tapahtuman paikallisena pääjärjestäjänä on Kymenlaakson Rauhanturvaajat ry. Se kirjaa osanottajien nimet ylös ja välittää kävelijöiden lukumäärän Suomen Rauhanturvaajaliiton kautta veteraanien maailmanjärjestölle.

Myös kaikki alueen rauhanturvaajat ovat palvelusbaretti päässä kutsuttu paikalle osoittamaan kunnioitustaan sotiemme veteraaneille.

– Rauhanturvaajat yhdessä veteraanien kanssa, jos ketkä, ymmärtävät rauhan merkityksen. Mukaan kävelyyn on kutsuttu myös muita kymenlaaksolaisia maanpuolustusjärjestöjä. Ja tietysti kaikki ulkoiluihmiset ovat tervetulleita, Kymenlaakson Rauhanturvaajien puheenjohtaja Susanna Lindemark kutsuu.

Ennen patikointia kävelijöitä viihdyttää ja heidät alkuohjelman jälkeen matkaan tahdittaa Kotkan Nuoriso-orkesteri Vesa Kankareen johdolla. Lyhyet puheenvuorot käyttää Suomen Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja Paavo Kiljunen ja Kotkan Sotaveteraanien edustajana Aulis Taponen. Ennen kävelyä on vielä lyhyt johdettu alkuverryttely.

Puolustusvoimat tuo paikalle pienen kalustoesittelyn. Rannikkoalueen sotilaskotisisaret myyvät kahvia ja munkkeja. Rauhanturvaajien kenttäkeittiöstä sotiemme veteraanit saavat ilmaisen rokan; yleisö voi ostaa hernekeittoa riittävyysvarauksella. Myös Kotkan kaupunki tukee järjestelyjä.

Kouluilla ja lasten päiväkodeilla on mahdollisuus osallistua halutessaan kävelyyn omilla liikunta- ja ulkoilutunneillaan viikko päätapahtuman kahtapuolen. Osallistuvat koulut ja päiväkodit palkitaan kunniakirjalla.