Riski hirvikolariin on suurin syksyisin

Kiima, muutto ja metsästys lisäävät hirvieläinten liikkuvuutta. Erityisesti pimeän aikaan autoilijoiden ja muiden tiellä liikkujien on syytä olla varuillaan, muistuttaa Suomen riistakeskus tiedotteessaan.

Hirvieläinten aktiivisuus ja liikkuvuus on suurta erityisesti syksyisin. Liikkumista lisää hirvien kiima-aika syys-lokakuussa ja vastaavasti peurojen kiima-aika myöhemmin loppusyksyllä. Lisäksi hirvien luontainen siirtyminen talvilaitumille laittavat hirvieläimiä liikkeelle yhä enemmän.

Hirvieläimet liikkuvat aktiivisesti aamu- ja iltahämärässä. Tästä syystä kaikkien tiellä liikkujien on syytä olla tarkkana iltojen pimetessä. Erityisen tarkkana kannattaa olla parin tunnin ajan ennen ja jälkeen auringon laskun ja nousun. Usvan tai sateen vähentäessä näkyvyyttä kannattaa pudottaa ajonopeutta, jotta eläinten tullessa tielle reagointiin jää riittävästi aikaa.

Varsinkin hirvivaroitusalueilla liikkuessasi tarkkaile aktiivisesti tien pientareita ja vähennä ajonopeuttasi. Hirvivaroitusmerkki kertoo siitä, että alueella on erityinen riski törmätä hirvieläimeen. Mikäli näet hirven tai peuran tiellä tai sen läheisyydessä, vähennä nopeuttasi välittömästi. On myös hyvä muistaa, että useita eläimiä voi liikkua yhdessä, joten tien jo ylittäneen yksilön perässä voi tulla vielä muita. Hirvieläinonnettomuudesta pitää aina ilmoittaa hätäkeskukseen.

Muista hiljentää vauhtiasi tullessasi hirvieläinonnettomuuspaikalle. Pelastushenkilöstö tai suurriistavirka-apuhenkilöt (SRVA) saattavat olla paikalla suorittamassa tehtäväänsä. Mikäli saavut paikalle ensimmäisenä, varoita muuta liikennettä. Huolehdi mahdollisista loukkaantuneista taitojesi ja kykyjesi mukaan ja varmista, että onnettomuudesta on ilmoitettu hätäkeskukseen.

Riistakeskus kehottaakin autoilijoita pitämään aina autossa riistaonnettomuusmerkkiä, jossa on toimintaohjeet suurriistakolarien varalle. Merkillä voi myös merkitä kolaripaikan, mikä helpottaa huomattavasti kolarin jälkiselvittelyä ja esimerkiksi loukkaantuneen eläimen jäljitystä.

Riistaonnettomuusmerkki sidotaan kolaripaikalla näkyvälle paikalle, josta se voidaan havaita autolla ajettaessa. Riistaonnettomuusmerkki on tulostettavissa Suomen riistakeskuksen verkkosivuilta.