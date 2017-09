Joukkueiden SM-mitalit jaossa Miehikkälässä

Miehikkälän Moottorikerho pääsee ensimmäistä kertaa historiansa aikana isännöimään SM-tason kilpailua, kun kerhojoukkueet ratkovat Suomen mestaruusmitalit viikonvaihteessa Pulakorven motocrossradalla.

Samalla kysymys on suurimmasta joukkueiden kilpailutapahtumasta.

– Meille on ilmoittautunut 105 joukkuetta, kun esimerkiksi vuosi sitten Vantaalla oli mukana 88 joukkuetta. Ehkä he eivät halunneet sinne korpeen mennä, mutta tänne tulevat mielellään, järjestävän seuran puheenjohtaja Marko Korpela veistelee.

Lauantaina Pulakorven radalla ajetaan kansallisista kerhomestaruuksista MX65-luokassa, mikä tarkoittaa 7–11-vuotiaita junioreita. sen jälkeen radalle pääsevät veteraanit MXV-luokassa ja viimeisenä on vuorossa kerhojoukkueiden SM-karsinta.

– Siinä mukana on 33 joukkuetta, joista 13 lähtee lauantain jälkeen kotiin.

Miehikkälän Moottorikerhon joukkue, Teemu Kinnari, Santeri Lahti ja Elias Vanhalakka lähtee tavoittelemaan finaalipaikkaa. Viime vuonna joukkue oli hieman eri kokoonpanolla 13:s. Kilpailu ajetaan siis kolmihenkisin joukkuein.

Sunnuntaina ajetaan ensin kansallinen kilpailu MXC-luokassa, eli radalla nähdään 10–15-vuotiaat juniorikuljettajat. Sen jälkeen onkin sitten luvassa viikonvaihteen huipennus, kun 20 finaaliin päässyttä kerhojoukkuetta ratkaisevat SM-mitaleiden kohtalon. Tapahtumat alkavat molempina päivinä kello 9 ja sunnuntain finaali ajetaan noin kello 12-12.30.

Järjestävässä seurassa kilpailuun lähdetään rauhallisin mielin.

– Vaikka on paljon satanut, niin rata on loistavassa kunnossa, Marko Korpela kehaisee.