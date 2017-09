Myllyn kivet pyörivät edelleen

JOUTSENKOSKEN myllyn toiminta on jatkunut toistaiseksi pienimuotoisesti perhevoimin. Valikoimassa on tällä hetkellä ainoastaan ruisjauhoja, joiden menekki on kuitenkin jo ihan kohtuullinen.

Vuodesta 2008 aktiivisesti myllärinä toimineen Veli-Matti Aholan menehtymisen jälkeen keväällä Tarja Aholalla oli vakaa tuntemus siitä, ettei myllyn toimintaa enää jatketa.

– Vaikka olinhan minä kulkenut Matin perässä myllyllä opiskellen käytännön asioita jo jonkin aikaa, mutta siinä tilanteessa kun sairaus lopulta vei voiton, olin varma ettei myllyllä olisi tulevaisuutta, Ahola kertoo.

Pikkuhiljaa kuitenkin aloitettiin ruisjauhojen jauhamisen opettelu. Haasteita tuli vastaan, mutta niistä lopulta selvittiin.

– Ensi alkuun onnistuimme saamaan kuorintakoneen aivan tukkoon, hän muistelee.

Vanhojen laitteiden toimintaa pohdittiin ja opeteltiin porukalla. Viimein kesäkuun lopulla saatiin ruisjauhoja tuotantoon ja myyntiin.

Mylly toimii viiden perheenjäsenen voimin. Jokaisella on oma päivätyönsä, jonka ohella myllyä pyöritetään. Jauhoja jauhetaan viikonloppuisin.

Nyt kun ruisjauhojen valmistus sujuu, Aholalla on haaveena laajentaa valikoimaa.

– Toiveena olisi saada kaura- ja ohraryynit sekä ohrarouheet takaisin valikoimaan. Ihan yhtä kattavaa valikoimaa emme pysty saavuttamaan, mikä aiemmin oli. Esimerkiksi vehnäjauhojen valmistus on vaikeaa, ja neuvojatkin alkavat olla nykyään vähissä.

Laajemman valikoiman kanssa Ahola voisi lähteä jälleen kiertämään lähiseudun markkinoita. Tällä hetkellä ruisjauhoja tilaavat Ylämaan Sale ja Lappeenrannan Tuottajain Maito. Heille toimitetaan yhteensä useita satoja kiloja jauhoja kerrallaan, mutta ei ihan kuukausittain.

– Tavoitteena valikoiman kasvaessakin olisi saada toimitettua jauhoja ainakin kerran kuussa.

Salen ja Tuottajain Maidon lisäksi jauhoja ostavat pienemmät leipomotoimijat sekä yksittäiset asiakkaat.

Oma työ hieronta- ja kosmetologipalvelujen parissa työllistää myös Aholaa hyvin.

Hän suorittaa jalkahoitoja ja hierontaa palvelutaloissa ja kotonaan sekä tekee myös kotikäyntejä asiakkaiden luokse.

– Töitä riittää pitkälle iltaan lähes joka päivä. Kyllä tyytyväinen saa olla. Toivottavasti saan tehdä töitä vielä pitkään. Niin pitkään tehdään kuin työkykyisenä pysytään, hän toteaa.

Myllyn toimintaa suunnitellaan eteenpäin myös tulevia polvia ajatellen. Aholan toiveena oli ja on myllyn säilyttäminen suvussa.

Suunnitelmiin kuuluu muun muassa rukiin viljely omalla pellolla. Tällä hetkellä se tulee paikallisilta viljelijöiltä. Tulevaisuudessa käytettävät kaura ja ohra tullaan jatkossa hankkimaan lähituottajilta.

JAANA HALLIKAINEN