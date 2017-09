Henry Theelillä juhlavuosi

Kyösti Rainio oli oikeassa (Kk 7.9.) Henry Theelistä ja hänen urastaan. Juuri 1950-luvulla hän kärsi kurkkuongelmista ja piti pitkän esiintymistauon. Ja kyllähän Olavi Virta oli se suurin sen aikainen iskelmän kuningas. Ja hänestä olisi paljonkin ammennettavaa tällaiseen kaakonkulmalaiseen kulttuurinäytelmään. Olavi Virrasta tosiaan löytyy näitä mehukkaita tarinoita ja sinänsä tuo hänen vierailunsa 1957, joka oli tiedossamme, olisi ollut kiva tuoda näytelmäänkin.

Valinta kohdistui kuitenkin Henry Theeliin hänen juhlavuotensa kunniaksi. Täyttäisihän mies itsenäisen Suomen kanssa tänä vuonna 100 vuotta. Ja hieman sääli, ettei tätä maineikkaan laulajan juhlavuotta ole oikein noteerattu tähän mennessä. Toinen seikka oli Satumaa-tango, jonka ensimmäisenä levytti juuri samainen Henry Theel vuonna 1955. Se oli seikka, jolla saimme kivasti sotkettua mukaan erään laulua harrastavan nuoren miehen Miehikkälästä näytelmäämme. Ja halusimmehan myös muistaa Miehikkälän omaakin juhlavuotta.

Markkinaohjelmiemme kautta haluamme tuoda esille paikkakuntalaista menneisyyttä fiktion hauskuuttamana. Emme aina huomaakaan miten runsaan historian keskellä olemmekaan Kaakonkulmalla. Alueelta on kotoisin monia valtakunnallisesti vaikuttavia henkilöitä. Lisäksi kylillä on liikkunut jos jonkinlaista merkkihenkilöä.

Olemme iloisia, että Pertunmarkkinat on otettu positiivisesti ja hyvin runsaslukuisesti vastaan. Meille järjestäjille tämä teettää haasteita – mitenköhän sitä osaisi yllättää yleisön seuraavalla kerralla?

