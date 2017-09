Perttu vai Palsanmäki?

Pertunmarkkinat ovat joka vuosi samaan aikaan, pitkät perinteet ja kansaa käy. Miksi joku keksi hommata Palsanmäen naapurikylään samaan aikaan? Ei kahta tapahtumaa mahdu samalle päivälle. Joku tapahtuma kärsii, ja nyt ne olivat markkinat. Ihmiset hävisivät kuin tuhka tuuleen.

Mitä tulee Pertunmarkkinoiden näytelmiin, niin ne ovat keksittyjä tarinoita kansan viihdyttämiseksi. Miksi ei ollut Olavi Virta vaan Henry Theel? Siksi kun Theel on syntynyt vuonna 1917, eli samana vuonna kuin Suomi itsenäistyi. Eikä se ”tiilikään” ollut oikea, vaan Hallikaisen Jukka, ja nuori Reijo Taipale oli Lauri Kivelä Haminasta.

Toinen suosittu kesätapahtuma Virolahdella ja Miehikkälässä on 4H-kerhon romunkeräys. Kansaa kiertää penkomassa niin kuin markkinoilla ikään. Kun ilta pimenee, niin bongaajat lisääntyvät. Löytyy hyvää tavaraa, jopa antiikkia.

Myös Pertunmarkkinoiden näytelmässä ollutta tavaraa olin ”lainannut” romukuormista, esimerkiksi nuoren Taipaleen polkupyörä, joku maitotonkka ja taisi olla moottorisahakin.

4H-kerho tekee hienoa työtä ja romunkeräys on hyvä asia. Kasoista ei kuitenkaan saa mitään ottaa.

Kaikki maatalouskonekanta häviää sulattoon. Ottaa vähän sydämestä, kun hevostyökalutkin ovat menneet jo romuksi. Vanhan ajan maatalousnäyttelyitä on kohta mahdoton järjestää.

Olisi hyvä, jos joku maanomistaja järjestäisi romupisteen, jonne saisi luvalla tuoda ja luvalla ottaa talteen, jos jotain tarvitsee.

Risto Niemelä

Ravijärvi