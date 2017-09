Sotaveteraaniliitto ja -yhdistykset juhlivat

Suomen Sotaveteraaniliitto ry täyttää tänä vuonna 60 vuotta, ja liiton pääjuhla pidetään Helsingissä perjantaina 29. syyskuuta. Juhlapäivän kunniaksi jokainen paikallisyhdistys laskee paikallisen sankarihautausmaan sankarimuistomerkille seppeleen kello 11.

Liitto on toivonut, että seppeleenlaskuun osallistuisi myös koululaisia. Niinpä esimerkiksi Virolahdella tilaisuuteen osallistuvat yläkoulun yhdeksännen luokan oppilaat. Kaksi koululaista pitää myös puheen sankarihautausmaalla.

Virolahden tilaisuus alkaa reserviläisten asettamalla lippuvartiolla kello 10.50. Koululaisten puheen jälkeen kaksi oppilasta, veteraanien edustaja sekä Virolahden Sotaveteraanit ry:n edustaja laskevat seppeleen sankarimuistomerkille.

Seppeleenlaskun jälkeen on Pitäjäntuvalla kaikille avoin kahvitilaisuus.

Ylämaan Sotaveteraanit ry juhlii liiton vuosipäivänä 29. syyskuuta myös oman yhdistyksensä 50 vuoden ikää. Kello 11 tapahtuvan seppeleenlaskun jälkeen ohjelmassa on veteraanitammen istutus ja 50-vuotisjuhla Kosenkodilla.

Miehikkälän Sotaveteraanit ry juhlii omaa 50 vuoden ikäänsä ensi sunnuntaina, mutta myös liiton juhlapäivä huomioidaan 29. syyskuuta siten kuin liitto on toivonut. Seppeleenlaskun lisäksi ohjelmassa on kuorolaulua ja nuorten puhe. Yläkoulun oppilaat sytyttävät myös kynttilät sankarihaudoille.

Sotaveteraaniliiton 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paikalliset veteraaniyhdistykset vievät syksyn aikana jokaiselle veteraanitunnuksen omaavalle veteraanille Suomi 100 -tunnuksella koristetun suklaarasian sekä presidentti Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion allekirjoittaman kunniakirjan kiitoksena isänmaan eteen tehdystä työstä ja uhrauksesta.

Kunniakirjat ja vierailut veteraanien luona kuuluvat viralliseen Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan.