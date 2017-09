Vauvavirsilaulun suosio yllätti

Tanskan kirkossa erittäin suosituiksi muodostuneet vauvavirsilauluryhmät käynnistyvät nyt Haminassa.

– Jotain aavistusta tästä vauvaperheille suunnatun toimintamuodon tulevasta suosiosta kertoo varmasti se, että ensi viikolla käynnistyvän ensimmäisen vauvavirsilaulun ilmoittautumiset täyttyivät hetkessä. Ainoastaan muutama pari pystytään vielä ottamaan mukaan, kertoo idean äiti nuorisotyönohjaaja Anna-Mykrä Siljander Haminan seurakunnasta.

Babysalmesang, jona vauvavirsilaulu tunnetaan Tanskassa, koostuu laulamisesta, vauvan hellimisestä ja yhdessä vauvan kanssa liikkumisesta kirkkotilassa. Tilaisuuksissa on mukana myös kanttori Pekka Soranummi, kun tutustutaan erilaisiin soittimiin, niiden muodostamiin ääniin ja musiikin rytmiin. Toiminta on tarkoitettu perheille, joilla on 2-8 kuukauden ikäisiä vauvoja.

– Vauvavirsilauluryhmät kokoontuvat Marian kirkossa Haminassa ja se on elämyksellistä ihmettelyä yhdessä, kuvailee Mykrä-Siljander.

– Kirkossa tapahtuvan aamuhetken jälkeen äidit ja lapset jatkavat yhdessäolon, kahvittelun ja keskustelun merkeissä viereisessä Simeon-salissa.

Haminan seurakunnan ensimmäinen vauvavirsilauluryhmä starttaa 26.9-14.11. ja toinen ryhmä on tarkoitus aloittaa mahdollisuuksien mukaan ensi vuoden alussa.

Seurakunnan www-sivuilta löytyy lisätietoja.

Seppo JJ Sirkka