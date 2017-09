Huono muisti ongelmana â€“ Kymenlaaksossa tuhansia vertaisiasi

Ihmisen vanheneminen alkaa hänen syntyessään. Tutkijat ovat havainneet vanhenemisen aiheuttamia muutoksia eräissä elimissä jo muutaman kuukauden kuluttua lapsen syntymästä. Muistitoimintojen heikkeneminen ei ole aivan ensimmäiseksi esiin tulevia ongelmia, mutta vain hyvin harva meistä elää koko elämänsä muistiltaan täysin terveenä. Vielä useamman elämään liittyy muistisairas perheenjäsen tai omainen.

Tilastokeskuksen laatiman tiedoston mukaan Kymenlaakson väkiluku vuonna 2017 on 178 000 asukasta. Heistä yli 64-vuotiaita oli 46 000 henkilöä, joista 4 700 sairasti vähintään keskivaikeaa muistisairautta. Työikäisiä eli 30–64-vuotiaita muistisairaita oli 200. On luultavaa, että muistisairaitten todellinen lukumäärä on edellisiä lukuja suurempi.

Kun perheenjäsen saa muistisairaudestaan diagnoosiin, niin se vaikuttaa myös muiden perheenjäsenten elämään. Sairastunutta ei voi jättää oman onnensa varaan. Jonkun on huolehdittava hänen lääkkeistään ja mahdollisesti seurattava, että sairas ei lähde yksinään liikkeelle kodin ulkopuolelle, jos hänellä on jo ilmeinen eksymisvaara. Eräässä varsin tavallisessa muistisairauden muodossa ei sairastunut henkilö tunne olevansa millään tavalla sairas.

Muistisairas ja hänen lähimmät omaisensa tuntevat tällöin ikään kuin putoavansa ennestään täysin tuntemattomaan maailmaan. Heistä tuntuu, ettei kenelläkään muulla ole samanlaista ongelmaa. Helposti syntyy tunne, että on joutunut kokonaan muun yhteiskunnan ulkopuolelle.

Tätä ulkopuolisuuden tunnetta hälventämään on syntynyt muistisairaitten ja heidän omaistensa muodostamaa tukitoimintaa ja järjestöjä. Kymenlaakson maakunnassa paikalliset muistiyhdistykset Kouvolassa ja Kotkassa sekä Kymenlaakson Muistiluotsi järjestävät sekä avoimia että suljettuja ryhmätoimintoja muistisairaille ja heidän läheisilleen. Ryhmiin osallistujat ovat saaneet onnistumisen kokemuksia ja vertaisuutta. Toisten samassa elämäntilanteessa olevien ihmisten tapaaminen tuo helpotusta, iloa, yhteisöllisyyttä sekä sosiaalisuutta arkeen.

Toiminta on herättänyt toivoa, että kyllä tässä vielä tullaan toimeen kotioloissa yhdessä, olemme saaneet uuden harrastuksen. On ihana nähdä, että meitä on muitakin!

Tänä syksynä perustettiin Kymenlaakson Muistiaktiivi -asiantuntijaryhmä. Ryhmässä on kymenlaaksolaisia muistisairaita ja heidän läheisiään. Ryhmä voi suunnitella yhdessä yhdistysten ja Kymenlaakson Muistiluotsin kanssa erilaisia tapahtumia ja muuta toimintaa, tehdä kannanottoja ja ehdotuksia. Tärkeää on myös oman kokemuksen jakaminen, näkyväksi tuleminen. Näin pystytään myös kehittämään muistiasioita maakunnassa. Yhdistys- ja järjestötoiminnalla haluamme kannustaa muistisairaita ihmisiä mukaan osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnassamme sekä tarjota tähän mahdollisuuksia.

Muistisairaus saattaa muuttaa koko ihmistä: hänen luonteensa, toimintamallinsa ja käyttäytymisensä on erilaista kuin ennen sairastumista. Joskus muuttunut käyttäytyminen tai jo muistisairaus diagnoosin saaminen kuormittaa suuresti läheisiä ja muistisairasta. Muistisairauksien Käypä hoito suosittaa lääkkeettömiä keinoja käyttäytymismuutosten hoidossa. Tutkimusten mukaan musiikkiterapia, liikunta ja ryhmätoiminta ovat tehokkaita arjessa selviytymistä edistäviä tukitoimia. Voidaan sanoa, että lääkehoidosta on hyötyä vain silloin, kun se on osa hoidon laajaa kokonaisuutta.

Kymenlaakson Muistiaktiivi -ryhmän jäsen

Pentti Miettinen ja

Kymenlaakson Muistiluotsi toiminnasta vastaava

Tarja Levonen